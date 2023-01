Spanier kommt von RB Leipzig – Hugo Novoa nutzt die Türe zwischen Basel und Leipzig Der FC Basel verpflichtet den 19-jährigen Hugo Novoa leihweise für anderthalb Jahre. Es ist nicht das erste Geschäft mit RB Leipzig in den letzten Monaten. Tilman Pauls

Leipzigs Hugo Novoa (links), hier im Duell mit dem Schweizer HSV-Spieler Miro Muheim, verstärkt das Mittelfeld der Basler für die nächsten anderthalb Jahre. Foto: Freshfocus

Kurz vor Weihnachten hat David Degen folgendes gesagt: «Es ist nicht unser Ziel, im Winter viele Spieler zu verpflichten.» Zur Sicherheit hat er allerdings noch eine kleine Einschränkung eingebaut, nur für den Fall der Fälle. Im Fussball weiss man schliesslich nie, wann sich wie und wo welche Möglichkeit ergeben könnte. Degen schob also gewissenhaft hinterher: «Es sei denn, es macht sich eine Türe auf.»

Und tatsächlich hat sich eine Tür geöffnet, nämlich zum wiederholten Male die zwischen dem FCB und RB Leipzig. Im Sommer haben die Basler bereits den 16-jährigen Adriano Onyegbule von dort verpflichtet. Frauen-Trainerin Katja Greulich kam ebenfalls aus Leipzig nach Basel. Und erst kürzlich war eine RB-Delegation zu Besuch in Basel, um sich auf dem Nachwuchs-Campus umzusehen.

Jetzt hat sich die Verbindung der beiden Clubs ein weiteres Mal bemerkbar gemacht: Die Basler leihen den 19-jährigen Spanier Hugo Novoa für die nächsten anderthalb Jahre aus. Ob es danach eine Kaufoption gibt oder nicht, ist nicht bekannt. Stillschweigen haben die beiden Clubs vereinbart. Aber klar ist auch so: Falls es eine Option geben sollte, ist sie für einen Spieler mit vier Einsätzen für Spaniens U-21 sicher nicht niedrig.

Zu seinem Wechsel in die Super League sagt Novoa, der am Donnerstag in Marbella zum Team stossen wird: «Das Angebot vom FC Basel war sehr interessant, da ich die Chance erhalte in einem der grössten Clubs der Schweiz den nächsten Schritt in meiner Karriere zu gehen. Mit meiner Geschwindigkeit und meiner Stärke im Eins gegen Eins denke ich, dass ich dem FCB besonders in der Vorwärtsbewegung helfen kann.»

Der FCB hat den Spieler über mehrere Monate hinweg verfolgt und beobachtet. Und klar ist, dass Novoa den Baslern mit seinen Fähigkeiten und seinem Tempo zusätzliche Möglichkeiten im Angriff liefert. «Hugo ist ein junger Spieler mit grossem Potenzial, den wir beim FCB weiterentwickeln möchten», lässt sich FCB-Sportdirektor Heiko Vogel auf der Webseite des Clubs zitieren.

Nach Feliciano Lopez und Arnau Comas der dritte Spanier beim FCB: Hugo Novoa. Foto: PD

Man muss nicht erwähnen, dass der Spanier ein weiterer klassischer FCB-Transfer unter der Führung von David Degen ist. Wieder ein Spieler aus einer grossen Liga, von einem grossen Club. Wieder ein Spieler mit Talent. Wieder ein Spieler, der bei seinem Club nicht weiterkommt, weil ihm noch grössere Namen vor dem Stammplatz stehen. Wieder ein Spieler, der in Basel auf viele andere seiner Art treffen wird.

Novoa kommt ursprünglich aus dem Nachwuchs von Deportivo La Coruña, ist im Sommer 2019 nach Leipzig gewechselt und hat dort – neben der Akademie – auch schon Bundesliga, DFB-Pokal oder die Champions League kennenlernen dürfen. Insgesamt hat er 23 Spiele für RB Leipzig absolviert, in 15 Partien in der höchsten deutschen Liga hat er zwei Treffer erzielt.

Dass es bislang nicht zu mehr Spielen oder Toren gereicht hat, liegt natürlich an der Konkurrenz beim Tabellendritten in Deutschland: Auf dem rechten Flügel spielte bei Leipzig zuletzt meist Dominik Szoboszlai. Ansonsten haben die Leipziger aber auch noch Namen wie Yussuf Poulsen, Dani Olmo oder Emil Forsberg im Angebot, die auf dieser Position eingesetzt werden können. Darum soll Novoa ja jetzt in Basel spielen.

In 15 Bundesliga-Einsätzen hat Hugo Novoa zwei Treffer erzielen können. Foto: Keystone

Zwei seiner Konkurrenten dort heissen Dan Ndoye und Darian Males. Zwei Spieler, deren Zukunft ungewiss ist. Um Ndoye gibt es Gerüchte, dass sich Teams aus England für den Schweizer Flügelspieler interessieren. Bei Males läuft im Sommer der Leihvertrag mit Inter Mailand aus und dann stellt sich auch bei ihm die Frage, ob die Basler sich die definitive Übernahme leisten können – und wollen.

Mit der leihweisen Verpflichtung von Hugo Novoa hat der FCB beiden Eventualitäten bereits vorgebeugt. Und er ist sich, als sich die Türe nach Leipzig geöffnet hat, erneut treu geblieben, was seine Philosophie betrifft.

