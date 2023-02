Rotblau weltweit – Huggel beneidet Shaqiri, Fischer blickt zurück, und Klose wird vielleicht Trainer Esposito trifft, Kalulu trifft, Gonzalez trifft – doch einige kleine und grosse Geschichten von ehemaligen FCB-Akteuren finden auch neben dem Platz statt. Tobias Müller

Ägypten

Am Schluss wurde es nichts aus dem Traum vom Titel bei der Club-WM für Marcel Koller und Al Ahly. Die Ägypter unterlagen im Halbfinal Real Madrid 1:4 und im Spiel um Platz 3 Flamengo mit 2:4. Coach Koller fand den Trip nach Marokko dennoch gelungen und bedankte sich bei den mitgereisten Fans seiner Mannschaft. Nun geht es in der Premiership weiter, wo der Club trotz zwei Spielen weniger als die Konkurrenz unangefochten auf Platz 1 mit drei Punkten Vorsprung steht.

Deutschland

Apropos erfolgreicher Trainer, der bei Rotblau nicht mehr erwünscht war und nun kaum zu stoppen ist: Urs Fischer rückt mit Union Berlin in der Bundesliga den Bayern weiterhin auf die Pelle. Nach dem 2:1 gegen Leipzig stehen die Eisernen nach wie vor auf Rang 2, mit nur einem Zähler Rückstand auf den Rekordmeister. In einem Interview mit der NZZ sagte der Zürcher zum Erfolg seiner Mannschaft, die sich rein vom Marktwert her ja eher in den unteren Regionen der Tabelle befinden sollte: «Es ist surreal, wenn man schon am 19. Spieltag beginnen kann, die kommende Saison zu planen. Eigentlich ist es Wahnsinn.»

Auch über seine Zeit beim FC Basel redete Fischer und gab zu, dass der unschöne Abschied ihn als Menschen und Trainer gestärkt habe: «Da habe ich meinen Rucksack füllen können, es ist ja nicht wirklich eine einfache Zeit gewesen. Es gab damals einen Haufen Kritik, obwohl wir aus meiner Sicht sehr erfolgreich waren. In Deutschland ist die Aufmerksamkeit noch einmal grösser, die Fans, die Wucht der Medien. Ich habe schnell realisiert, dass ich von meinen Erfahrungen in Basel und dem anschliessenden Jahr Pause profitieren konnte.»

Am anderen Ende der Bundesligatabelle steht Schalke 04 und somit auch neu Eder Balanta. Der 29-jährige defensive Mittelfeldspieler wurde in Belgien beim FC Brügge dreimal Meister und war meist eine verlässliche Kraft, auf die man setzte – bis zuletzt, als es keinen Platz mehr für ihn gab. Nun hat ihn das Schlusslicht der höchsten deutschen Liga bis Ende Saison ausgeliehen. Beim 0:0 gegen Gladbach (mit Jonas Omlin im Tor) kam er bereits zum ersten Mal zum Einsatz, beim Remis gegen Wolfsburg sass er 90 Minuten auf der Bank. Dennoch darf sich Balanta auf einige Einsatzminuten einstellen, denn Sportvorstand Peter Knäbel sagte: «Durch die Verpflichtung von Eder bekommen wir die notwendige Flexibilität, internationale Erfahrung und physische Präsenz, die unserem Kader sicher guttun wird.»

Italien

Wie Balanta war auch Sebastiano Esposito in der belgischen Liga nicht mehr gefragt. Doch die Verantwortlichen des RSC Anderlecht werden sich in diesen Tagen wohl fragen, wie sie die Torgefährlichkeit ihres ehemaligen Angreifers nur hatten übersehen können. Bei seinem neuen Club SSC Bari traf Esposito nämlich gegen Cosenza bereits im zweiten Ligaspiel in Folge. Mit einem präzisen Weitschuss brachte der 20-Jährige seine Mannschaft beim 2:1-Sieg in Führung.

Frankreich

Ebenfalls ein Erfolgserlebnis konnte Aldo Kalulu verbuchen. Beim 1:1 im Spitzenspiel gegen Le Havre erzielte der Angreifer das einzige Tor für sein Team Sochaux. Der Club steht somit weiterhin auf Rang 2, mit acht Zählern Rückstand auf Le Havre, und hat damit weiterhin gute Chancen, den Aufstieg zu schaffen. Bereits in der höchsten französischen Liga spielt Edon Zhegrova für Lille. Und der 23-Jährige sammelte zuletzt fleissig Scorerpunkte: Nach seinem Tor und den zwei Assists gegen Rennes bereitete er nun auch einen Treffer beim 2:0 gegen Strassburg vor.

Paraguay

Perfekter Saisonstart von Olimpia in der Primera Divison: zwei Spiele, zwei Siege, 6:1 Tore – und mittendrin Derlis Gonzalez. Der 28-jährige offensive Mittelfeldspieler ist Captain beim 45-maligen nationalen Meister, und beim 4:0 gegen Tacuary machte er zudem als Torschütze auf sich aufmerksam. Das Onlineportal «Versus» schrieb von einer «Wucht», mit der Olimpia den Gegner überrannte, und Gonzalez gelang ein «grossartiges Spiel» mit vielen entscheidenden Pässen im Angriff.

USA

Bald geht es wieder los für Xherdan Shaqiri bei Chicago Fire. Die Saison in der MLS startet in eineinhalb Wochen, und natürlich soll die kommende Spielzeit besser werden als die letzte, als das Team mit Sportdirektor Georg Heitz die Qualifikationsphase auf Rang 12 abschloss und somit die Playoffs klar verpasste. Dennoch blieb für Shaqiri nun noch genügend Zeit für einen Abstecher nach Glendale, um mit über 60’000 Fans im State Farm Stadium die Superbowl zwischen Philadelphia und Kansas zu sehen. Shaqiri konnte sich nicht festlegen, welches Team er unterstützen sollte, darum fragte er unter seinem Bild auf den sozialen Medien seine Follower: «Chiefs oder Eagles?» Und mit Benjamin Huggel gab es mindestens einen weiteren ehemaligen FCB-Spieler, der gern beim Megaevent live vor Ort dabei gewesen wäre. Er kommentierte: «So geil! Superbowl live.»

England

Wars das mit der Karriere als Fussball-Profi? Unterschreibt er doch noch mal einen Vertrag? Oder wird er jetzt Trainer? Die Zukunft von Timm Klose nach seiner Vertragsauflösung beim Zweitligisten Bristol City ist völlig offen. Dem «Blick» offenbarte der 34-Jährige nun, dass er sich durchaus vorstellen könne, künftig an der Seitenlinie zu stehen. Klose besitzt das A-Diplom und trainierte in Bristol zuletzt die U-14-Nachwuchsequipe. Klose weilt zurzeit in Basel, und vielleicht haben sie ja beim FCB Bedarf an einem motivierten Trainer, der den Nachwuchs formt und somit den Erfolg bei Rotblau zurückbringt.

