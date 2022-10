Auslosung Swiss Indoors – Hüsler trifft auf Auger-Aliassime, Wawrinka bekommt es mit Ruud zu tun Die Schweizer Spieler treffen beim Basler Tennisturnier zum Auftakt auf starke Gegner. Derweil scheitern Riedi, Bellier und der Möhlemer Jérôme Kym in der Qualifikation. René Stauffer

Tritt mit viel Selbstvertrauen in Basel an: Marc-Andrea Hüsler. Foto: Keystone

Hüsler hofft auf den nächsten Coup: Nach seinem ersten ATP-Turniersieg in Sofia vor drei Wochen setzte es für den Zürcher Marc-Andrea Hüsler zwar in Astana und Antwerpen zwei Startniederlagen hintereinander ab. Dem Selbstvertrauen des bestklassierten Schweizers (ATP 62) hat dies aber nicht geschadet. «Dafür habe ich nun mehr Zeit, mich auf die Swiss Indoors vorzubereiten», sagte der 26-Jährige am Samstag nach der Auslosung des Hauptturniers im Medienzentrum der St. Jakobshalle.

Hüsler liess sich auch nicht davon beeindrucken, dass er sogleich auf Felix Auger-Aliassime trifft, die Nummer 10 der Welt und 3 des Turniers (hier finden Sie das komplette Tableau der Swiss Indoors). Da der Kanadier in Antwerpen in die Halbfinals vorstiess, rechnet er sich in seinem ersten Duell mit einem aktuellen Top-Ten-Spieler überhaupt Chancen auf einen weiteren grossen Sieg aus. «In der ersten Runde sind solche Spieler immer am verletzlichsten, und ich weiss, dass ich mich vor niemandem verstecken muss», so Hüsler. «Zudem wird er etwas müder sein als ich.»

David Goffin erhält Wildcard

Der Linkshänder ist mit seinem unangenehmen variantenreichen Offensivtennis für alle ein unbequemer Gegner. «Man bekommt gegen ihn einfach keinen Rhythmus», sagt Holger Rune, der unterlegene Finalist von Sofia. Hüsler freut sich darauf, sich in Basel mit einem Top-10-Vertreter messen zu können: «Ich habe bisher noch nicht oft gegen Top-Spieler gespielt, aber wenn ich mich nicht irre, habe ich meine bisherigen Partien gegen Top-20-Gegner beide gewonnen.» Er irrt sich nicht: In Sofia schlug er den Spanier Pablo Carreno Busta (ATP 14), und 2020 hatte er mit Fabio Fognini in Kitzbühel bereits die Nummer 12 besiegt.

Wie Hüsler trifft auch Stan Wawrinka auf einen der Turnierfavoriten, den norwegischen Weltranglistendritten Casper Ruud. Dominic Stricker, Hüslers Doppelpartner, startet gegen den aufstrebenden Amerikaner Maxime Cressy. Die dritte Wildcard (nach Hüsler und Stricker) ging an den Belgier David Goffin, einen ehemaligen Finalisten des Turniers.

Die Schweizer Leandro Riedi, Antoine Bellier und Jérôme Kym verloren am Samstag in der ersten Runde der Qualifikation und verpassen den Sprung ins Hauptfeld.

