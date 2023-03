Hanspeter Rohr (1935–2023). Foto: PD

Hanspeter Rohr – 1935 in Zürich geboren – kam als Abteilungsleiter für Experimentelle Pathologie und Elektronenmikroskopie mit Hans Ulrich Zollinger 1968 aus Freiburg im Breisgau ans Institut für Pathologie nach Basel. Hier konzentrierte sich seine Forschung auf die Morphometrie von Leber, Niere, Lunge und Prostata bei unterschiedlichen Krankheiten. In weit über 100 Arbeiten bedienten sich die Autoren dieser Technik. Damit wurde Basel zum Mekka dieser Forschungsmethode.

Zur Bewältigung der grossen Datenmengen hielt die computerunterstützte Datenanalyse schon früh Einzug ins Institut. Die Arbeiten wurden mit diversen nationalen und internationalen Preisen ausgezeichnet. Gleichzeitig förderte er den Einsatz der Elektronenmikroskopie auch in der klinisch-pathologischen Diagnostik von Leber- und Nierenbiopsien. Er fühlte sich für den wissenschaftlichen Standard der Forschung verantwortlich und hat damit das Ansehen des Instituts nach innen und aussen entscheidend mitgeprägt.

Von 1972 bis 1985 versah er nebenbei auch das Amt des Studiendekans der Medizinischen Fakultät. In dieser Funktion wurde er von Studierenden wie Kollegen nur «HP» genannt. Er reorganisierte die Lehre im vorklinischen Studium. Aus Botanik und Zoologie wurde die Medizinische Biologie. Gleichzeitig förderte er den Einsatz moderner computerunterstützter Lehrmittel neben Tonbildschauen und Lehrfilmen. 1984/85 leistete er mit der CH-MED-Laserbildplatte und der Laserbildplatte Universitas Basiliensis einen wesentlichen Beitrag zum kritischen Einsatz elektronischer Medien im Bildungswesen.

Im Zentrum für Lehre und Forschung baute er eine Mediothek auf, die für praktisch alle medizinischen Fächer Lehrmittel zum Selbststudium anbot. Als Studiendekan verstand er sich als Berater und Seelsorger für die Studierenden vom Eintritt in die Universität bis zum Übertritt ins Berufsleben. Auch später in seiner Tätigkeit als Medizinischer Direktor des Kantonsspitals und Kantonsarzt blieb ihm die Mediothek ein Herzensanliegen.

Nach seiner Emeritierung im Jahr 2000 begab er sich nach Laos. In Vientiane hielt er unentgeltlich mehrere Jahre in einer Medical School Vorlesungen über Pathologie und brachte seine Erfahrungen mit modernen Lehrmethoden ein. Am 15. Februar 2023 ist Hanspeter Rohr in Laos verstorben und wurde nach buddhistischem Ritus bestattet.

