«Game of Thrones»-Nachfolger – «House of the Dragon» – so ist das Serienereignis des Jahres Die Hitserie nach der Romanreihe von George R. R. Martin fährt gewohnt blutrünstig und freizügig fort. Die neuen Folgen sind aber genauso Familiendrama wie Fantasy-Spektakel. Philippe Zweifel aus London

Sexismus in Westeros? Rhaenyra und Rhaenys dürfen nicht auf dem Eisernen Thron sitzen. Foto: PD

Winter is coming! 2011 lief die allererste Folge von «Game of Thrones» (GoT) beim amerikanischen Pay-Sender HBO. Es schalteten zwei Millionen Zuschauer ein, knapp doppelt so viele, wie die Schweizer «Tagesschau» gucken. Viel mehr hatte sich der Sender auch nicht erhofft, die Serie war eine Adaption der Fantasy-Reihe «A Song of Ice and Fire» von George R. R. Martin. Der war unter Fantasy-Nerds zwar einigermassen bekannt, aber ausser Tolkiens «Herr der Ringe» hatte es nie ein Drachen-&-Ritter-Epos zur Mainstream-Unterhaltung geschafft.