Drogen, Lärm und Gewalt – Hotspot unteres Kleinbasel: «Es ist noch viel schlimmer geworden» Seit Jahren machen Anwohner der Dreirosenanlage und rund um die Kaserne auf Missstände aufmerksam. Auch die Regierung muss eingestehen, dass die Sicherheit und der Drogenhandel immer wieder Anlass für Sorgen bieten. Dina Sambar Oliver Sterchi

Auf der Dreirosenanlage kommt es immer wieder zu Drogen- und Gewaltdelikten. Foto: Nicole Pont

Drogenhändler, die in den Vorgärten von schmucken Einfamilienhäusern graben, Männer, die Anwohnerinnen in Angst und Schrecken versetzen, weil sie in ihren Waschküchen dealen, und nigerianische Dealer, die auf offener Strasse Jugendlichen ihre Ware anbieten. So haben Melanie Barber* und John Buser* die Zustände rund um die Kaserne und die Florastrasse im Herbst 2020 der BaZ beschrieben. Beide wohnen dort.