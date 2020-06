Coronakrise wird spürbar – Hotelplan streicht 170 Stellen Der Reiseveranstalter nimmt harte Einschnitte vor. Mehrere Filialen der Migros-Tochter werden geschlossen.

Die Krise hat Einfluss auf die Reisebranche: Die Hotelplan Group harte Einschnitte vor. (KEYSTONE/PATRICK B. KRAEMER/Archiv)

Wegen der Coronakrise nimmt der Reiseveranstalter Hotelplan Group harte Einschnitte vor. 475 Angestellte werden abgebaut. In der Schweiz würden rund 170 Mitarbeitende ihre Stelle verlieren und 12 der knapp 100 Filialen geschlossen.

Dies teilte die Migros-Tochter am Donnerstag mit. Für die betroffenen Mitarbeiter in der Schweiz sei in Zusammenarbeit mit der Arbeitnehmervertretung ein Sozialplan erarbeitet worden. Zusätzlich stehe ihnen ein internes Mobilitätscenter zur Seite.

( SDA /fal )