20% Rabatt – Hotel Mirador Resort & Spa Eingebettet in der UNESCO Lavaux Region bietet das 5-Sterne-Hotel Le Mirador Resort & Spa einen der spektakulärsten Panoramablicke über den zauberhaften Genfersee und auf die französischen Alpen. Irina Steinmann

Eingebettet in der UNESCO Lavaux Region bietet das 5-Sterne-Hotel Le Mirador Resort & Spa einen der spektakulärsten Panoramablicke über den zauberhaften Genfersee und auf die französischen Alpen. Das Boutique Resort liegt zwischen Lausanne und Montreux hoch über Vevey auf dem legendären Le Mont-Pèlerin; eine Oase der Ruhe an einem traumhaft schönen Ort umgeben von intakter Natur und dem Himmel ganz nah.



Das Le Mirador Resort & Spa bietet 66 Zimmer und Suiten sowohl im klassischen als auch modernen Stil. Kulinarisch werden Sie im Restaurant Le Patio mit Gerichten der internationalen und mediterranen Küche verwöhnt. Küchenchef Jean-Philippe Patruno und sein Team verwenden dafür einheimische Produkte von kleinen und regionalen Herstellern. Köstliche japanische Spezialitäten finden Sie im Restaurant HINATA, dessen Tische sich auf einer der atemberaubendsten Terrassen der Schweiz erstrecken. Tauchen Sie in Europas erstem Givenchy Spa in eine Welt der Ruhe und Entspannung ein und lassen Sie sich durch die von der Marke ausgebildeten TherapeutInnen verwöhnen und wählen Sie die am besten geeigneten Behandlungen oder Massagen aus. Im Seven Heaven Hotel Health Club trainieren Sie auf höchstem Niveau mit den neuesten Technogym-Geräten, einschliesslich eines BIOCIRCUIT-Trainings, um Ihre eigenen Fitnessziele in kurzer Zeit zu erreichen. Wir werden Sie mit unserem grosszügigen Swimmingpool, Whirlpool, Sauna und Hamam-Bereich beeindrucken.



Hotel Mirador & Spa

Chemin de l’Hôtel Mirador 5

1801 Mont-Pelerin

téléphone : +41 21 925 11 11

www.mirador.ch



Reisedaten

3. Juni bis 30. Dezember 2020



Das Angebot beinhaltet

–Übernachtung in einer Junior Suite Prestige inklusive Frühstücksbuffet



Preise für Abonnenten

Benutzung durch eine Person, Fr. 513.- statt Fr. 685.-

Benutzung durch zwei Personen, Fr. 290.- statt Fr. 365.- pro Person



Buchen bis 30. Juni 2020

Füllen Sie das Formular für eine Buchungsanfrage aus. Angebot gültig nach Verfügbarkeit.



