Aus für 4-Sterne-Haus – Hotel Merian stellt Betrieb nach Fasnacht ein Im Frühjahr 2024 ist Schluss. Ein reiner Gastronomie- und Hotelbetrieb würde sich nach der notwendigen Sanierung nicht mehr lohnen, sagt die Projekt-Eigentümerin. Isabelle Thommen UPDATE FOLGT

Bleibt nur noch wenige Monate geöffnet: Das Sorell Hotel Merian. Foto: zVg

Das Sorell Hotel Merian an der zentralen, historisch bedeutsamen Lage am Rhein in Kleinbasel soll umfassend saniert werden. «In der Projektphase hat sich gezeigt, dass ein reiner Gastronomie- und Hotelleriebetrieb für die Genossenschaft ZFV-Unternehmungen (ZFV) nicht realisierbar ist.»

Der Betrieb von Hotel und Restaurant wird deshalb nach der Fasnacht 2024 eingestellt.Die Genossenschaft hat im Jahr 2018 das Baurecht für das Traditionshaus von der Christoph-Merian-Stiftung erworben. Die Baurechtgeberin sind die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels.

Bei der detaillierten Ausarbeitung des Bauprojekts habe sich herauskristallisiert, dass der notwendige Umbau des Gebäudes zur Weiternutzung als Hotelbetrieb in der Vier-Sterne-Kategorie «äusserst aufwendig» sei. «Der ZFV ist zum Schluss gelangt, dass sie als Hotel- und Gastronomiegruppe mit schweizweit über 200 Betrieben nicht mehr die richtige Eigentümerin für dieses Projekt ist.»

Zwei Optionen im Raum

Nun prüft die Genossenschaft zwei Optionen: Eine Möglichkeit wäre, eine Trägerschaft für die Totalrenovation und den Weiterbetrieb des Hotels Merian zu finden. Die zweite Option sei die Überführung in eine neue Nutzungsform. Diese biete sich insofern an, «als dass der ZFV verschiedene Varianten für einen Hotel- und Gastronomiebetrieb detailliert geprüft hat und sich dabei keine als wirtschaftlich machbar herausstellte.»

Seit dem Kauf im Jahr 2018 hätten sich die Marktbedingungen – nicht nur, aber auch wegen Corona – verändert, so die Begründung. «Nach gründlicher Analyse sind wir zum Schluss gelangt, dass wir nicht die richtige Investorin für dieses Projekt sind», sagt Nadja Lang, CEO und Delegierte des Verwaltungsrats des ZFV. «Das Hotel und der Standort in Basel liegen uns sehr am Herzen und wir bedauern, dass wir das Hotel schliessen müssen.»

Baschi Dürr begleitet Prozess

«Ideal wäre eine Trägerschaft, die für die Stadt Basel diesen Begegnungsort erhalten und entwickeln kann», so lang weiter. «Doch sind wir auch offen für andere Lösungen und Nutzungsformen des Hotels Merian. Wir setzen alles daran, für das Hotel Merian eine zukunftsfähige Lösung zu finden.»

Vielen der circa 40 Mitarbeitenden würden innerhalb der ZFV-Unternehmungen vergleichbare Stellen angeboten. «Der ZFV wird alle Mitarbeitenden des Hotels Merian professionell begleiten und bestmöglich unterstützen», so die Mitteilung weiter. Mit der Baurechtgeberin, den Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels, stehe der ZFV in offenem Dialog.

Um den Dialog nun zu öffnen, hat der ZFV den ehemaligen Regierungsrat Baschi Dürr für die Moderation und Leitung des Prozesses mandatiert.



Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

