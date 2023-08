Aus für Basler Viersternbetrieb – Hotel Merian: Ein Ende mit Schrecken Etwa vierzig Millionen Franken würde die nötige Sanierung des Hotels und des Restaurants Café Spitz kosten – viel zu viel für die heutige Besitzerin. Schon geht die Angst vor einer Verödung der Rheingasse um. Martin Furrer

Von aussen fix, von innen nix: Das Hotel Merian in Basel entspricht nicht mehr den heutigen Bedürfnissen der Gäste. Foto: Kostas Maros

Im Februar 2024 ist Schluss. Das Sorell Hotel Merian bei der Mittleren Brücke am Kleinbasler Rheinufer stellt den Betrieb des Hotels und des dazugehörigen Restaurants Brasserie Café Spitz ein. Und ganz Basel fragt sich: Was geschieht nun mit dem traditionsreichen Haus, von wo aus der Vogel Gryff jeweils seine Tour startet und in dessen Merian-Saal er den Schlusstanz aufzuführen pflegt?

Am Mittwoch – kurz nachdem die Zürcher Gastronomiegruppe ZFV als Besitzerin die Hiobsbotschaft publiziert hat – gibt Nadja Lang, CEO und Delegierte des ZFV-Verwaltungsrates, in einem Zunftsaal des Viersternhotels der BaZ Auskunft. Das Hotel und der Standort in Basel lägen ihr sehr am Herzen, betont sie. Doch es gebe zahlreiche Probleme, die zum Schliessungs­entscheid geführt hätten. Unter anderem seien dies veraltete Zimmergrundrisse mit zu wenig Komfort und einer Möblierung, die nicht mehr zeitgemäss sei, sowie eine fehlende Erdbeben­ertüchtigung. Kurzum: Das Hotel Merian müsste radikal und umfassend saniert werden.

Doch die ZFV ist zum Schluss gekommen, dass «der notwendige Umbau des Gebäudes zur Weiternutzung als Hotelbetrieb in der Viersternkategorie äusserst aufwendig» würde. Nadja Lang spricht von einem geschätzten Investitionsvolumen in Höhe von etwa 40 Millionen Franken. Das übersteigt offenbar die Möglichkeiten des Gastronomie­unternehmens. Man sei deshalb «nicht mehr die richtige Eigentümerin für dieses Projekt» und komme als Investorin nicht infrage, teilt es mit. Zumal in letzter Zeit auch noch die Bau- und Finanzierungskosten in die Höhe geschnellt seien. Kompliziert würde eine Sanierung zudem, weil Teile des Komplexes unter Denkmalschutz stehen.

Den rund 40 Mitarbeitenden will die ZFV, der schweizweit 200 Betriebe angehören, vergleichbare Stellen innerhalb des Unternehmens anbieten.

Die ZFV hat das Baurecht 2018 von der Christoph-Merian-Stiftung erworben. Baurechtgeberin und somit Besitzerin des Grundstückes sind die Drei Ehrengesellschaften Kleinbasels.

Atmet den Geist längst verflossener Zeiten: Bereich der Lobby des Hotels Merian Basel. Foto: Kostas Maros

Allen Problemen zum Trotz habe die Liegenschaft an bester Lage ein hohes Potenzial, ist die ZFV überzeugt. Sie könne zu einem «wichtigen Begegnungsort am Eingang zum Kleinbasel weiterentwickelt werden». Zwei Optionen schweben ihr vor. Entweder eine neue Trägerschaft, welche die Totalrenovation und den Weiterbetrieb des Hotels und der Gastronomie finanziert. Oder die «Überführung in eine neue Nutzungsform».

Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, ist vom Ende des Hotels Merian nicht überrascht. «Die Lage ist prachtvoll, ein definitives Aus wäre schade für die Stadt», sagt er. Doch habe sich die Entwicklung abgezeichnet: «Man weiss beispielsweise seit Jahren, dass die Hotelzimmer zwar wunderbar sonnig sind, aber leider auch sehr warm werden, weil eine Klimaanlage fehlt.»

Ideal wäre in den Augen Ebneters ein Mäzen, der bereit wäre, einige Millionen à fonds perdu zu investieren, «denn für einen kühl kalkulierenden Investor ist das Hotel Merian nicht interessant».

Tino Krattiger, Initiator des «Floss»-Festivals am Rhein, prominenter Kleinbasler und so etwas wie der «Mister Rheingasse», fährt am Mittwochvormittag zufällig mit seinem Velosolex vor dem Hotel Merian vorbei. Die Nachricht von der Schliessung macht ihn alles andere als glücklich. «Mit dem abgebrannten Bären haben wir schon eine Bauruine», sagt er. «Ein zweites leer stehendes Gebäude wäre der Todesstoss für die Rheingasse. Die grosse Aufbauarbeit für den Boulevard Rheingasse würde nutzlos.» Umso wichtiger erscheine ihm, dass für das Hotel Merian zumindest eine Zwischennutzung gefunden werde.

Eine Person ist bereits gefunden, die einen Weg durch den Nebel weisen kann. Es handelt sich um den ehemaligen Basler FDP-Regierungsrat Baschi Dürr. Die ZFV hat ihn mandatiert für die «Moderation und Leitung des Prozesses», der nun klären soll, wie die Zukunft des Hotels Merian aussehen könnte.

