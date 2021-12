Idee kam vom obdachlosen Lover – Dieses Horror-Date quält das Opfer bis heute Statt eines Rendez-vous erlebte ein Basler eine Nacht voller Angst. Unter Gewaltandrohung wurde er von Bancomat zu Bancomat gehetzt. Mirjam Kohler

Der Claraplatz war nur einer von mehreren Stopps dieses Abends. Archivbild: Nicole Pont

Stellen Sie sich vor, Sie werden gemeinsam mit Ihrem Date von zwei Männern bedroht und gezwungen, von einem Bancomaten zum nächsten zu fahren, um Geld abzuheben. Stundenlang. Und stellen Sie sich vor, dass es ausgerechnet Ihre Verabredung war, die die Männer zur Tat angestiftet hat.

Genau das soll einem jungen Mann im Januar 2020 passiert sein. Ein Trio steht deswegen seit Mittwoch vor dem Basler Strafgericht. Die Gruppe junger Männer hielt sich in einer Samstagnacht in der Nähe eines Clubs in Lörrach auf. Es wurde getrunken und geredet. Gegen 1.45 Uhr kippte die Stimmung, als ein 20-Jähriger und ein 22-Jähriger sich drohend vor ihrem Opfer aufbauten. Sie forderten den Schweizer auf, seine Taschen zu leeren.