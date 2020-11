Basel wächst in die Höhe – Horburg erhält einen Turm In fünf Jahren sollen rund hundert neue Wohnungen an der Grenze zwischen Matthäus- und Klybeckquartier entstehen. Doch das ist nur der Auftakt zu noch mehr. Mischa Hauswirth

Kantonsbaumeister Beat Aeberhard spricht von einem «ersten markanten Stein», der mit dem Horburg-Turm gesetzt werde. Gemeint ist der Auftakt zu weiteren höheren Gebäuden im Klybeckquartier. Visualisierung: Architekten Bucher und Bründler Vorbild für die Wohnform im Horburg-Turm ist das Erlenmattquartier. Visualisierung: Architekten Bucher und Bründler Der Neubau bleibt bezüglich Licht vor allem für die Gebäude unmittelbar dahinter nicht ohne Folgen: Es kommt zu einem Schattenwurf (blau). Der rote Klotz ist der 52 Meter hohe Turm. Visualisierung: Architekten Bucher und Bründler 1 / 5

Wer Türme nicht mag, muss sich in der Stadt immer mehr wie umzingelt fühlen. Wer sie hingegen als Steigerung des Lebensgefühls betrachtet, kommt in Basel zunehmend auf seine Kosten. Mit dem Projekt «Horburg Dreirosen» wird zwischen der Horburgstrasse und der Badenweilerstrasse ein neues Hochgebäude entstehen, auf dem Areal der bestehenden Gfeller-Häuser, die aber nicht abgerissen, sondern erhalten werden. Geplant sind zwei höhere Gebäudeteile auf einem gemeinsamen Sockel, wie die Credit-Suisse-Anlagestiftung CSA Real Estate Switzerland als Grundbesitzerin sowie der Kantonsbaumeister Beat Aeberhard am Donnerstag bekannt gaben.