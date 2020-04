Soll und Haben – Homeoffice: Was gilt? Viele sind sich nicht bewusst, dass die Form des Arbeitens zu Hause arbeitsrechtliche Konsequenzen mit sich bringt. Barbara Gutzwiller

Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer für sein Homeoffice entweder die notwendigen Materialien zur Verfügung stellen oder – falls der Arbeitnehmer bereits entsprechend eingerichtet ist – für das Zur-Verfügung-Stellen eine Entschädigung bezahlen.

Seit Ausbruch der Corona-Pandemie arbeiten viele mehr oder weniger freiwillig von zu Hause aus. Was vorher als Privileg galt und beispielsweise im Zusammenhang mit der Vereinbarkeit von Beruf und Familie eine häufig geäusserte Forderung darstellte, ist von einem Tag auf den anderen zum Normalzustand geworden. Vielerorts wurden rasch die notwendigen technischen Einrichtungen installiert und Wege zur elektronischen Kommunikation zwischen betrieblichem und häuslichem Arbeitsplatz eingerichtet. Dass aber diese Arbeitsform auch arbeitsrechtliche Konsequenzen mit sich bringt, dessen werden sich viele erst langsam bewusst.

Obwohl das regelmässige oder unregelmässige, vollständige oder teilweise Arbeiten von zu Hause aus weder im Arbeitsgesetz noch im Obligationenrecht als separate Arbeitsform explizit erwähnt wird, sind grundsätzlich beide Gesetze anwendbar. Das hat beispielsweise zur Folge, dass der Arbeitgeber für den Gesundheitsschutz des Arbeitnehmers verantwortlich bleibt. Er kann dem Arbeitnehmer diesbezüglich Vorgaben machen und deren Umsetzung und Einhaltung überwachen. Auch die Kontrolle der Arbeitsproduktivität oder -qualität ist erlaubt, solange sie mit Wissen des Arbeitnehmers stattfindet und verhältnismässig bleibt. Eine kontinuierliche Überwachung ist aber nicht zulässig.

Die gesetzlichen Vorschriften zur Arbeits- und Ruhezeit behalten ebenso Gültigkeit wie entsprechende vertragliche Abmachungen. In diesen Zusammenhang gehören beispielsweise der Verzicht auf die Erfassung der Arbeitszeit oder deren vereinfachte Erfassung. Um Schwierigkeiten zu vermeiden, empfiehlt es sich aber, eine Regelung über den Rapport von Arbeits- und Ruhezeiten zu treffen, wenn nötig bestimmte Präsenzzeiten zu definieren und die Handhabung von allfälliger Mehrarbeit zu vereinbaren. Eine besondere Schwierigkeit kann sich durch den unscharfen Übergang von Arbeitszeit und Freizeit ergeben. Es ist deshalb ratsam, auch diesbezüglich eine klare Abmachung zu treffen und beispielsweise zu vereinbaren, in welchem Zeitraum Mails gelesen und bearbeitet und Anrufe angenommen werden. Dabei ist der Arbeitgeber in besonderem Mass auf die Selbstverantwortung des Arbeitnehmers angewiesen.

Ein weiteres wichtiges Thema bilden die möglichst ergonomische Einrichtung des Arbeitsplatzes sowie dessen Ausrüstung mit den notwendigen Geräten. Der Arbeitgeber muss dem Arbeitnehmer für sein Homeoffice entweder die notwendigen Materialien zur Verfügung stellen oder – falls der Arbeitnehmer bereits entsprechend eingerichtet ist – für das Zur-Verfügung-Stellen eine Entschädigung bezahlen.

Ein besonderes Augenmerk ist auch auf den Datenschutz zu legen. Der Zugang zu sensiblen Daten und vertraulichen Dokumenten sowie der Umgang damit sind zu regeln. Aus Sicherheitsgründen sind allenfalls bestimmte Arbeiten vom Homeoffice auszunehmen.

Zwar gilt in Bezug auf Haftungsfragen auch im Homeoffice das Obligationenrecht. Es ist aber möglich, besondere Vereinbarungen zu treffen, die beiden Parteien Klarheit verschaffen und im Schadenfall – beispielsweise bei Schäden an Arbeitsgeräten – mühsame Auseinandersetzungen erübrigen.

Beschäftigt ein Arbeitgeber Mitarbeiter mit ausländischem Wohnsitz im Homeoffice, kann sich dies rasch auf die Sozialabgabepflicht auswirken. Es empfiehlt sich deshalb, für Arbeitnehmer mit Wohnsitz im Ausland das Homeoffice-Pensum in Absprache mit der zuständigen Ausgleichskasse zu fixieren.

Bereits 2016 hat Ständerat Thierry Burkart, FDP Aargau, eine parlamentarische Initiative für «mehr Gestaltungsfreiheit bei Arbeit im Homeoffice» eingereicht. Der Vorstoss verlangt, dass Personen, die im Homeoffice arbeiten, mehr Autonomie bei der Festlegung ihrer Arbeitszeit erhalten, um die konkreten Präsenzzeiten besser mit den eigenen Bedürfnissen in Einklang zu bringen. Die vorberatenden Kommissionen für Wirtschaft und Abgaben beider Räte haben dem Anliegen bereits Folge gegeben. Gut möglich, dass auch die Mehrheit der Parlamentarier nach den aktuellen Erfahrungen zustimmen wird.

