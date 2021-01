Corona als Emanzipationsrückschritt – Homeoffice als Karrierekiller für Frauen? Die Krise habe die Frauen um Jahrzehnte zurückgeworfen, lautet eine provokative These zur Gleichstellung während Corona. Was Studien dazu sagen. Tina Huber

«Alles an mir hängen geblieben», mag sich manche Frau denken, wenn sie an den vergangenen Frühling zurückdenkt. Doch stimmt der Eindruck? Foto: Julian Stratenschulte (Keystone)

Vielen Familien stehen anstrengende Tage bevor. Es gilt die Pflicht zum Homeoffice; dazu häufen sich die Fälle, in denen Kinder und Jugendliche vom Küchentisch aus am Unterricht teilnehmen müssen. Die Frage, wie Mann und Frau ihren Alltag aushandeln, steht wieder riesengross im Raum: Wer kocht, wer putzt, wer schaut dem Nachwuchs im Homeschooling auf die Finger?

Mehrfach war seit dem Frühling von einem konservativen Backlash die Rede: Die Pandemie verweise Frauen in alte Rollenmuster, weil Heimarbeit und Kinderbetreuung auf sie zurückfielen. Befeuert wird diese These gerade durch ein intensiv debattiertes Buch der deutschen Soziologin Jutta Allmendinger. In ihrer Streitschrift «Es geht nur gemeinsam» untermauert sie die Anklage, die sie früh während der Pandemie erhoben hat: «Die Frauen erleiden eine entsetzliche Re-Traditionalisierung.»