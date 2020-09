Umweltschützer greifen Möbelriesen an – Holz falsch deklariert: Anzeige gegen Ikea Der Möbelkonzern soll in mehr als achtzig Fällen gegen die Holzdeklarationspflicht verstossen haben. Nun liegt der Fall beim Departement von Guy Parmelin. Dort ist Ikea längst auf dem Radar. Stefan Häne

Die Ikea-Filiale in Aubonne im Kanton Waadt gehört zu den fünf untersuchten Standorten. Foto: Jean-Christophe Bott (Keystone)

Woher um alles in der Welt kommt Ingolf? «Nord- und Südamerika, Europa, Indien, Ozeanien», steht auf der Etikette des gleichnamigen Ikea-Stuhls aus Kiefernholz. Man liest und überlegt. Und ist verwirrt.

Diese Unschärfe bei der Deklaration ist offenbar kein Einzelfall. Der Bruno-Manser-Fonds hat Holzmöbel in fünf Schweizer Ikea-Filialen unter die Lupe genommen, dies in den Kantonen Aargau, Basel-Landschaft, Bern, Genf und Waadt. Geschäftsführer Lukas Straumann resümiert: «Ikea verstösst systematisch gegen die Holzdeklarationspflicht.»

Am Montag haben die Umweltschützer Post mit pikantem Inhalt abgeschickt: eine Anzeige gegen Ikea Schweiz und deren CEO Jessica Anderen. Adressat ist das Departement von Wirtschaftsminister Guy Parmelin (SVP). Angesiedelt ist hier das Eidgenössische Büro für Konsumentenfragen (BFK), das die Umsetzung der Deklarationspflicht kontrolliert. Die Aktion erfolgt gegen den Marktführer unter den hiesigen Möbelhäusern: Im Geschäftsjahr 2018/2019 hat Ikea einen Umsatz von 1,1 Milliarden Franken erzielt.

Fündig wurden die Umweltschützer in mehr als achtzig Fällen; das geht aus der Anzeige hervor, die dieser Zeitung vorliegt. Entweder fehlten jedwelche Angaben zur Holzart- und Holzherkunft, was offenkundig gegen die gesetzlich verankerte Deklarationspflicht verstösst, wie die Umweltschützer monieren. Oder aber die Produkte enthielten Sammelbezeichnungen wie eingangs skizziert. Die Umweltschützer sehen darin einen Verstoss gegen die bundesrätliche Verordnung über die Deklaration von Holz und Holzprodukten. Hier ist der Fall weniger klar.

«Ikea hat eine Ausnahme zur Regel gemacht und handelt vorsätzlich.» Lukas Straumann, Bruno-Manser-Fonds

So ist es durchaus erlaubt, mehrere mögliche Herkunftsländer beziehungsweise den «kleinstmöglichen geografischen Raum» anzugeben, sofern sich das Holz nicht einem Herkunftsland klar zuordnen lässt. Allerdings sollte dies die Ausnahme bleiben, wie das Wirtschaftsdepartement 2017 klargestellt hat. Eine solche besteht etwa dann, wenn die Verfügbarkeit des Holzes je nach Saison stark schwankt. «Ikea aber hat diese Ausnahme zur Regel gemacht», so Straumann. Beispiel Kiefernholz: In vier von fünf untersuchten Fällen werde es mit derselben missbräuchlichen Herkunftsangabe deklariert.

Für Straumann ist klar: «Ikea handelt vorsätzlich.» Dabei müsse ein solches Grossunternehmen die Schweizer Gesetze jederzeit lückenlos umsetzen. «Gerade wenn ein Konzern wie Ikea mit einem Image der Nachhaltigkeit wirbt», sagt Straumann. Ikea will bis 2030 sogenannt «People & Planet Positive» werden, der Konzern möchte also die negativen Auswirkungen der eigenen Tätigkeit auf die Umwelt so gering wie möglich halten.

Ikea dementiert

Nach Ansicht der Umweltschützer erweckt Ikea den Anschein, die wahre Herkunft seiner Holzprodukte zu verschleiern zu versuchen. Zu reden gibt vor diesem Hintergrund ein «Kassensturz»-Bericht im Schweizer Fernsehen von diesem Juni. Ikea, so der Vorwurf, verkaufe illegal geschlagenes Holz aus Rumänien. Holz aus Kahlschlagflächen gelange via eine Spanplattenfabrik zur rumänischen Möbelfabrik Ecolor, und dort entstünden Möbel für Ikea. Der Konzern stellte daraufhin eine Untersuchung in Aussicht; deren Resultate sollen im Herbst vorliegen. Ikea betont, das Schweizer Fernsehen sei bis heute den finalen Beweis für die Vorwürfe schuldig geblieben.

«Dahinter steckt keinerlei Absicht oder System.» Simona E. Crivelli, Ikea

Die neuen Anschuldigungen der Umweltschützer weist Ikea zurück. «Wir sind äusserst bemüht, alle deklarationspflichtigen Produkte eindeutig anzuschreiben», sagt Sprecherin Simona E. Crivelli. Es handle sich bei der Deklaration um eine manuelle Arbeit. Bei circa 1200 zu deklarierenden Produkten pro Einrichtungshaus könne es vorkommen, dass vergessen gehe, spezifische Sticker anzubringen. «Dahinter steckt keinerlei Absicht oder System.» Das zeige sich allein schon daran, dass Ikea «in voller Transparenz» alle vom Bruno-Manser-Fonds eingeforderten Deklarationsinformationen geliefert habe.

Online sind laut Crivelli die betreffenden Produkte deklariert und jederzeit abrufbar. Die Holzherkunft im Internet werde alle drei Monate kontrolliert und aktualisiert. «Es kann vorkommen, dass eine Deklaration fehlt, es ist aber sehr selten der Fall.» Auf Anfrage könne der Kundendienst die Holzherkunft jederzeit detailliert angeben.

Keine Busse bisher

Wer recht hat, muss nun geklärt werden. Tatsache ist: Ikea ist auch auf dem Radar der Behörden. Seit 2012 hatten Parmelins Fachleute bei 21 Kontrollen in Ikea-Filialen in nur drei Fällen nichts zu beanstanden. Das Problem seien «systembedingte Mängel» bei der Umsetzung der Deklarationspflicht. «Jede Ikea-Filiale ist zudem selbst für die korrekte Umsetzung verantwortlich, weshalb dies auch nicht überall gleich gut funktioniert», bilanziert BFK-Experte Fabian Reusser. Das BFK stehe deswegen seit längerem in Kontakt mit Ikea. Der Möbelkonzern habe inzwischen einzelne Verbesserungen umgesetzt beziehungsweise in Aussicht gestellt. ​Ikea seinerseits spricht von einem regelmässigen Austausch mit dem BFK: «Wir diskutieren und prüfen regelmässig mögliche Verbesserungen der Deklaration.»

Gebüsst wurde Ikea nicht. Möglich wären Strafzahlungen bis zu 10’000 Franken bei vorsätzlichem Handeln und bis zu 2000 Franken bei fahrlässigem. Bei leichten Fällen von Fahrlässigkeit sieht das Gesetz einen Verzicht auf eine Busse vor. Und in Fällen von organisatorischen Mängeln wie nun bei Ikea bevorzugt das BFK den Dialog. «Wir suchen mit den betroffenen Unternehmen nach Lösungen», sagt Reusser. Eine Busse komme erst infrage, wenn ein Unternehmen die verlangten Massnahmen nicht umgesetzt habe.

Offenbar ist dieser Fall bislang nie eingetreten: Das BFK hat im Rahmen seiner Kontrolltätigkeit seit 2012 gegen kein einziges Unternehmen Bussen ausgesprochen. Ob das so bleibt, wird sich weisen. Parmelins Experten werden die Anzeige nun prüfen.