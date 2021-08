Kommentar zur Holzwirtschaft - Holz aus der Region ist gut fürs Klima

Bei Durchforstungen und Altholzablösungen fällt oft viel Holz von geringer Qualität an. Waldbesitzer können dieses meist nicht kostendeckend verkaufen. Foto: Manuel Lopez (Keystone)

Die Klimastrategie des Bundes beinhaltet einen Denkfehler: Wenn Schweizer Holz jener Rohstoff ist, der nachhaltig produziert werden kann und in grosser Menge vorhanden ist, so sollte er auch als wichtige Energiequelle dienen. Stattdessen will die Mehrheit der nationalen Politik auf Wasser-, Wind- und Sonnenkraft setzen. Gerade Wind und Sonne aber sind nicht immer gleich verfügbar. Holz von minderwertiger Qualität könnte Energieholz werden, statt im Wald zu verrotten oder für Dumpingpreise nach China verschifft zu werden, was wiederum einen hohen CO₂-Ausstoss zur Folge hat.