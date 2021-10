Jungunternehmer im Porträt – «Holt uns endlich an den Tisch!» Sie sind ehrgeizig und trauen sich alles zu: Yaël Meier und Jo Dietrich sind Anfang 20 und schulen grosse Firmen im Umgang mit ihrer Generation. Andreas Tobler

Sie wollen hoch hinaus: Ya ë l Meier und Jo Dietrich sind Unternehmer aus Überzeugung. Foto: Ela Çelik

Die Fotos entstanden bei einem Shooting der «Schweizer Illustrierten»: Auf Steinstufen sass Bundesrat Alain Berset neben Yaël Meier. Berset gab sich betont entspannt. Reichweite bekamen die Fotos mit dem Bundesrat, als die 21-jährige Meier sie in den sozialen Medien teilte – vor allem auf Linkedin, wo das Sujet über eine halbe Million Mal aufgerufen wurde.

«Wie isch ez das mit dere Taskforce», schrieb Meier auf Instagram bei einem der Fotos als Sprechblase über ihren Kopf. «Redmer am Tisch drüber», soll Alain Berset geantwortet haben. In der Insta-Story folgte ein zweites Foto, das ein Roundtable-Gespräch mit dem Bundesrat und Yaël Meier zeigte. «Über den Weg aus der Krise» sei damals gesprochen worden, hiess es in der Beschreibung dazu.