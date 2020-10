Cluj der Schweizer Schreck

Cluj, die Mannschaft von Dan Petrescu, ist kein völlig unbekannter Gegner. Der FC Basel durfte in der Vergangenheit bereits viermal mit den Rumänen Bekanntschaft machen, ohne allzu positiven Ausgang. In der Saison 2010/2011 gab es in der Champions-League-Gruppenphase einen Sieg und eine Niederlage, zwei Jahre später duellierte man sich in der Quali-Runde, wobei der FCB beide Male unterlag. In der Meisterschaft läuft es Cluj auch nicht wirklich schlecht: Am Sonntag gab es einen 0:1-Auswärtssieg und man rangiert auf Platz 3.