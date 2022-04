Corona-Drama in China – Menschen schreien aus dem Fenster, dass sie verhungern Die meisten Chinesen waren stolz auf das Corona-Management Pekings, bis Omikron kam. Jetzt sind allein in Shanghai 26 Millionen Menschen eingesperrt – und manche erinnert das alles irgendwie an Mao. Lea Sahay aus Peking

China hat mehr als 10’000 Gesundheitskräfte aus dem ganzen Land nach Shanghai geschickt, um den sich rasch ausbreitenden Corona-Ausbruch in Chinas grösster Stadt zu bekämpfen und um bei den Massentests zu unterstützen. AFP

Yang Moli schaut jetzt sehr oft in ihren Kühlschrank. Sechs Eier hat sie noch, Milch, ein bisschen Gemüse und drei Kohlköpfe. Ausgerechnet Kohlköpfe, die sie doch gar nicht mag. Vier Tage sollte der Lockdown in ihrem Wohnviertel dauern, sagt sie am Telefon. Das Tempo rausnehmen, so erklärte die Shanghaier Regierung ihre Strategie. Vier Tage, das hätten Yang und ihr Mann geschafft. Aber jetzt hat die Regierung die Ausgangsbeschränkungen auf unbestimmte Zeit verlängert. Yang rationiert nun ihre Portionen, dabei ist sie im vierten Monat schwanger. Manchmal bekommt sie Panik: Was, wenn der Lockdown länger dauert?