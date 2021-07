Wochenduell: Federer in Wimbledon – Holt er sich nun sogar den Titel? Der Baselbieter steht trotz zweier Knieoperationen und einer langen Pause im Viertelfinal des Rasenturniers – und die Tennisfans beginnen schon zu träumen. Tobias Müller , Fabian Löw

Federer, der Zuschauerliebling. Federer, der Rasenkönig: Krönt er seine Karriere mit einem weiteren Titel in Wimbledon? Foto: Keystone

Ja: Mit jedem lockeren Sieg wächst Federers Selbstvertrauen ein bisschen mehr. Im Final gegen Djokovic kann er dann seine ganze Erfahrung ausspielen.

Er hämmerte die Bälle auf die Linie, er schwebte über den Platz, stürmte ans Netz, wenn er konnte, und blieb geduldig, wenn er musste. Und er flog durch die Lüfte, einmal, zweimal, dreimal – mit der Leichtigkeit vergangener Tage. Roger Federer zeigte in der vierten Runde gegen den Italiener Lorenzo Sonego eine Galavorstellung, die ihm das letzte Quäntchen Selbstvertrauen geben wird. Und die die Tennisfans auf der ganzen Welt träumen lässt.

Federer, Wimbledonsieger 2021. Was vor ein paar Monaten und sogar wenigen Tagen noch wie eine lächerliche und viel zu optimistische Hoffnung klang, ist heute nun alles andere als unrealistisch. Der Baselbieter hat sich in den Startrunden im All England Club warmgespielt. Und er findet langsam, aber sicher zur alten Stärke zurück.

Der Maestro hat das Rasenspiel nicht verlernt. Doch was Federer beim Turnier in Halle und vielleicht noch in der Startrunde von Wimbledon fehlte, war das absolute Selbstverständnis, dass er auch mit bald 40 Jahren noch der Favorit auf grosse Titel sein kann. Doch mit jeder gelungenen Defensivarbeit und jedem schnellen Sprint ans Netz wachsen die Sicherheit und das Vertrauen in den geschundenen Körper immer mehr. Der Rücken: Er hält. Das Knie: ist stabil und belastbar. Die Saisonplanung auf das Highlight Wimbledon hin ist perfekt aufgegangen.

«Federer wird wahrscheinlich nicht mehr die Nummer 1 werden. Aber: Das muss er gar nicht. Es reicht, dass er wieder auf dem Platz steht, Freude hat, ab und zu mal zaubert. Dass er mithalten kann mit den Besten, sein Spiel vielleicht nochmals neu erfindet, etwas wagt – und so alle begeistert. ‹Die Freude war riesig, auf den Platz zurückzukommen. Ich glaube, das hat man mir auch angesehen.›»

Diese Sätze, sie würden so wunderbar zum Comeback und dem jetzigen Wimbledonturnier passen. Doch sie stammen aus einer BaZ vom Frühjahr 2017, bevor Federer nach seiner ersten langen Verletzungspause zurückkam. Damals glaubte auch keiner an ein glorioses Comeback – und Federer triumphierte nur wenige Tage später am Australian Open, nach einem 5-Satz-Drama im Endspiel gegen Rafael Nadal.

Die Auslosung nun in London kommt dem 20-fachen Majorsieger entgegen. Alles, was nun wirklich zwischen Federer und dem goldenen Wimbledon-Pokal steht, ist ein roboterhafter und erfolgssüchtiger Novak Djokovic. Doch anders als 2019, als Federer im Endspiel gegen den Serben nur den Gewinn eines Punkts vom Triumph entfernt war, ist der 39-Jährige in diesem Jahr frischer, mental und auch körperlich. Ein Abnützungskampf im Halbfinal gegen Rafael Nadal steht ihm dieses Mal nicht bevor. Und die Erfahrung von vor zwei Jahren wird ihn ein für alle Mal gelehrt haben, dass es gegen Djokovic wirklich erst vorbei ist, wenn der letzte Ball auf der Linie gelandet ist. Tobias Müller

Nein: Für einen grossen Titel muss inzwischen alles passen – und darf sich Novak Djokovic nicht in Bestform befinden.

Damit das klar ist: Dies ist keine Rücktrittsforderung! Bleibt er verletzungsfrei, kann Roger Federer problemlos noch einige Jahre auf der grossen Tennisbühne mithalten. Überall, wo er antritt, wird er auf dem Center Court spielen können, seine Fans auf der ganzen Welt werden ihn feiern, noch bevor er den ersten Ball geschlagen hat, und vielleicht gewinnt er auch tatsächlich nochmals einen grossen Titel. Doch im Gegensatz zu früher muss dafür inzwischen alles passen – und dürfen sich die stärksten Gegner nicht in Bestform befinden.

In Wimbledon passt derzeit vieles. Und es scheint auch tatsächlich so, als ob sich in Federers Tableau-Hälfte nicht die ganz grossen Hindernisse befinden. Doch um einen Titel zu gewinnen, muss man bekanntlich nicht nur die meisten Teilnehmer schlagen, sondern alle. Bevor Federer am Montag gegen den bedauernswerten Lorenzo Sonego zur Höchstform auflief, war bereits ein anderer Spieler problemlos in den Viertelfinal geflogen. Novak Djokovic hatte den Chilenen Cristian Garin, immerhin die Nummer 20 der Welt, mit 6:2, 6:4, 6:2 vom Platz geschossen.

Nimmt man die Brille mit den rot-weissen Schweizer Kreuzen ab, so muss man konstatieren: Was der Serbe in dieser Saison zeigt, ist einmal mehr beeindruckend. Das Australian Open und Roland Garros hat er gewonnen und dabei die jeweils stärkste Konkurrenz, Aufsteiger Daniil Medwedew und Sandkönig Rafael Nadal, bezwungen. Und in Wimbledon nun stand er bisher nur einmal etwas länger als zwei Stunden auf dem Platz. Im Achtelfinal gegen Garin leistete sich Djokovic sogar den einen oder anderen Fehler mehr als gewohnt, und trotzdem blieb der Gegner komplett chancenlos.

An Novak Djokovic wird Roger Federer in Wimbledon nicht vorbeikommen. Dafür fehlt dem Schweizer nach seiner langen Verletzungspause die Matchpraxis und ist der Serbe derzeit schlicht zu stark. Doch auch das kann sich ändern. Vielleicht bereits in einem Monat, wenn in Tokio um olympische Medaillen gespielt wird. Auch dort muss alles passen und dürfen sich die stärksten Gegner nicht in Bestform befinden. Doch Rafael Nadal und Dominic Thiem haben bereits abgesagt. Und Federer weiss am besten, dass ein olympisches Tennisturnier andere Gesetze hat als Wettbewerbe der ATP-Tour. Vielleicht gelingt da ja auch einem Novak Djokovic für einmal nicht alles. Und dann wird Federer bereit sein. Fabian Löw

