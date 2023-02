Schweiz - Kanada 2:2 (Kanada weiter)

Livio Simonet schlägt zwar zum Abschluss Speed-Spezialist Jeffrey Read, es steht 2:2 – und doch kommt Kanada weiter. Sie siegen, weil die addierte beste Frauen- und Männerzeit besser ist als jene im Schweizer Team. Es ist ein herber Dämpfer für die Swiss-Ski-Belegschaft, die wie letztes Jahr an den Olympischen Spielen in Peking und 2021 an der WM in Cortina ohne Team-Medaille bleibt.