Startnummer 26 - Priska Nufer

Und jetzt die dritte Schweizerin: Nufer fuhr bereits die Olympia-Kombination in Peking, schied im Slalom jedoch aus. Nun liegt sie nach dem Super-G schon weit zurück und ist nur 17. In den nächsten Tagen wird sie sich in den Abfahrtstrainings mit Michelle Gisin um den fünften und letzten Schweizer Startplatz fürs Rennen in der Königsdisziplin duellieren.