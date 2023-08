«Do Not Expect Too Much from the End of the World»

von Radu Jude. Die vulgärste Figur in diesem Locarno-Jahr ist zweifellos in diesem bitterbösen Film aus Rumänien zu sehen: Wenn die Assistentin Angela nicht gerade für den Dreh eines Sicherheitsvideos durch Bukarest fährt, nimmt sie für Tiktok Videos auf mit einem Filter, der sie aussehen lässt wie der Frauenhasser Andrew Tate – und spuckt Obszönes über «Schlampen». Radu übt Kritik, indem er die Dummheit extremisiert, und zeigt ein in vielerlei Hinsicht korruptes Land.