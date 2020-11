Lakers mit ausgeglichener Bilanz

Die Rosenstädter sind seit Anfang November ebenfalls gut in den Spielbetrieb zurückgekehrt. Aus den vier Partien seit ihrer Rückkehr aufs Eis nach der Coronapause konnten die Lakers zwei gewinnen und stehen derzeit mit einer ausgeglichenen Bilanz da. Aus ebenfalls zwölf gespielten Partien konnten die Rapperswiler wie die Zürcher deren sechs gewinnen und kommen damit derzeit auf 17 Punkte. In der Tabelle befinden sie sich damit auf Rang sieben. Mit einem Sieg gegen den Rivalen vom Zürichsee könnten die Lakers in der Tabelle mit dem ZSC gleichziehen und den vierten Rang belegen. Um in Zürich gewinnen zu können, müssen die Lakers vor dem Tor kaltschnäuziger agieren.