Regionale im Cup-Einsatz – Hoher Besuch im Oberbaselbiet Nebst Binningen (gegen Schaffhausen) stehen auch der FC Basel, Concordia, die Black Stars und der FC Bubendorf im Cup-Einsatz – Letzterer empfängt den FC Sion. Dominic Willimann

Chrampfen für das grosse Cupspiel: Der FC Bubendorf trifft auf den FC Sion.

Der Sportplatz Brühl in Bubendorf ist nicht konzipiert für grosse Spiele. Doch an diesem Samstag ist alles anders. Der Vertreter aus der 2. Liga interregional hat den FC Sion in der 1. Hauptrunde des Schweizer Cups zugelost bekommen. Dass eine der renommiertesten Mannschaften in diesem Wettbewerb dem FC Bubendorf einen Besuch abstattet, ist für den Dorfclub eine ganz grosse Kiste.

Die Walliser gastierten unlängst schon mal in der Region Basel im Schweizer Cup. Vor zwei Jahren unterlag der FC Allschwil Sion 1:10. Bubendorf hat in der Organisation des Spiels viel Know-how aus Allschwil bekommen, damit die Partie ein richtiges Fussballfest wird. Gar Spieler der 1. Bubendörfer Mannschaft halfen in den vergangenen Tagen mit, die Tribüne zu errichten. Platz hat es nun für 3000 Besucher, Bubendorf hofft für das «grösste Spiel der Vereinsgeschichte» auf mindestens 2000 Fans. Zu sehen bekommen diese viele aus ihrer Zeit beim FC Basel bekannte Gesichter: Marco Walker, Geoffroy Serey Die, Luca Zuffi, Kevin Bua, Léo Lacroix oder Musa Araz.

Lösbare Aufgaben für Concordia und Black Stars

Sportlich lösbare, aber um ein vieles weniger attraktive Gegner haben der FC Concordia und der FC Black Stars zugelost bekommen. Congeli reist nach St. Gallen zum Zweitligisten Winkeln, Black zum Viertligisten Hausen am Albis. Alles andere als ein Weiterkommen wäre für die zwei Stadtclubs eine Enttäuschung.

Zumal in der nächsten Runde die Möglichkeit besteht, auf den FCB zu treffen. Beim Zweitligisten Schönenwerd-Niedergösgen ist Rotblau am Sonntag ebenfalls klar in der Favoritenrolle.

