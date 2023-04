Erstmals Trail Days Baselland in Aesch – Hohe Sprünge, grosse Namen Radsport in all seinen Facetten war rund um die Aescher Jumpline zu erleben. Das Publikum holte sich Tipps von den Besten. Daniel Aenishänslin

Das Interesse an den Trail Days war beachtlich. Foto: PD

Die ersten «Trail Days Baselland» brachten viele Biker nach Aesch. Die Organisatoren Trailnet Nordwestschweiz, das Sportamt Baselland, Baselland Tourismus und die Gemeinde Aesch zeigten sich entsprechend zufrieden. Nicht zuletzt des hohen Besuches wegen. Linda Indergand, Olympia-Bronze auf dem Mountainbike, gab sich genauso die Ehre wie der ehemalige Radrennfahrer Fabian Jeker und die mehrfache Trial-Schweizermeisterin Debi Studer.

Die Cracks gaben viele Tipps, waren offen für Gespräche und auf verschiedensten Touren mit dabei. «Das Baselbiet ist eine wunderbare Bike-Region», sagte Linda Indergand, «an den Trail Days hat mich speziell gefreut, dass verschiedenste Sparten des Radsports präsentiert wurden.»

Geführte Touren und Kurse für alle Altersgruppen und jedes Niveau waren am Wochenende in Aesch zu haben. Etwas fürs Auge bot Vitor Büchli mit seinen Freestyle-Freunden aus der ganzen Schweiz. Sie lieferten packende Shows auf der Jumpline, was für staunende Zuschauerinnen und Zuschauer sorgte. Büchli zeigte den ersten Frontflip auf der Aescher Anlage. Das Aescher Trailcenter wurde vergangenen Oktober eröffnet.

Daniel Aenishänslin ist ständiger freier Mitarbeiter. Publikationen in der Basler Zeitung, basellandschaftlichen Zeitung, Blick, Sonntags Blick, Die Weltwoche, Infosperber, Birsmagazin, UEFA und weitere. Host City Correspondent Basel UEFA Euro 2008. Mehr Infos

