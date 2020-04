Einigung mit Vermietern – Hoffnung für gebeutelte Basler Restaurants Ladenbesitzer und Vermieter schlagen eine partnerschaftliche Lösung für eine Aufteilung der Mietzinszahlung vor. Sie kommt zustande, wenn sich der Kanton Basel-Stadt finanziell beteiligt. Alexander Müller

Geschlossene Beizen in Basel: Viele Wirte fürchten um ihre Existenz. Foto: Nicole Pont

Es sind derzeit schwierige Zeiten für Beizer und Ladenbesitzer: Ihre Betriebe sind geschlossen, die Mieten hingegen bleiben weiterhin geschuldet. Gerade für Restaurants ist dies ein happiger Budgetposten. Laut Maurus Ebneter, Präsident des Basler Wirteverbands, beträgt die Miete der meisten Restaurants

zwischen 4000 und 20’000 Franken, in Einzelfällen aber auch wesentlich mehr – Geld, auf das viele Liegenschaftsbesitzer nicht einfach verzichten wollen oder können. Nun aber gibt es einen Hoffnungsschimmer für die Beizer. Die Sozialpartner haben sich auf einen Kompromissvorschlag im Streit um den Mietzins geeinigt.

Der Deal sieht vor, dass der Mietzins gedrittelt wird: Je ein Drittel der geschuldeten Miete der Monate April, Mai und Juni sollen der Mieter, der Vermieter und der Kanton übernehmen. Die Einigung ist das Resultat der Gespräche zwischen dem Basler Mieterverband, dem Hauseigentümerverband Basel-Stadt, der Basler Sektion des Schweizerischen Verbands der Immobilienwirtschaft und dem Wirteverband Basel-Stadt.

Besser als gar nichts

Eine Teilnahme an dem Programm ist für Mieter und Vermieter freiwillig. Mit der Unterschrift zur Einigung werden die Bedingungen aber verbindlich. Ebneter ist überzeugt, dass der Deal sowohl für Vermieter als auch für die Mieter interessant ist. Für die Unternehmer sinkt die Belastung um zwei Drittel. «Vermieter erhalten zwar so ein Drittel weniger. Aber wenn die Unternehmer in Konkurs gehen, erhalten die Liegenschaftsbesitzer am Ende noch weniger Geld in die Kasse», argumentiert Ebneter.

Damit die Einigung der Sozialpartner in Kraft treten kann, braucht es jedoch auch die Zustimmung der Basler Regierung per Notrecht oder die Unterstützung einer Mehrheit des Grossen Rates. Die Chancen dazu sind intakt, glaubt Ebneter: «Aus der Regierung kamen Signale, dass man der Idee wohlwollend gegenübersteht.» Noch aber ist zum Vorschlag, der bereits der Regierung vorgelegt worden sei, kein Entscheid gefallen. Ebneter hofft auf den nächsten Dienstag, wenn die Regierung zu ihrer nächsten ordentlichen Sitzung zusammenkommt. «Es muss jetzt schnell gehen», sagt der Vertreter des leidenden Gastgewerbes.

Für alle Kleinen

Profitieren von dieser Einigung sollen aber nicht nur Bars und Beizen. Der Deal soll auch für alle weiteren kleineren und mittleren Ladenbesitzer in Basel-Stadt gelten. Insgesamt schätzt Ebneter die Summe der monatlichen Mietkosten dieser Betriebe auf neun bis zwölf Millionen Franken. Vier bis sechs Millionen davon entfallen allein auf die Gastrounternehmen.

Explizit nicht gelten soll der Deal für die Märzmiete. Diese hätten die meisten Betriebe ohnehin bereits bezahlt. Und: «Es wäre nicht angebracht, dass Betriebe von Steuergeldern vom Kompromissvorschlag profitieren, die nicht nur wegen der Corona-Krise in Schwierigkeiten geraten sind.» Daher kann am Programm der Sozialpartner nicht teilnehmen, wer bereits bei der Bezahlung der Miete für den Monat März im Rückstand gewesen ist. Ebenfalls von der Teilnahme ausgeschlossen sind Betriebe mit Mietkosten von mehr als 20’000 Franken pro Monat.

Sollte der Bund ein ähnliches Programm beschliessen, würde die Vereinbarung hinfällig. Dann würde man sich dem Lösungsansatz des Bundes anschliessen.