Spielbetrieb Erwachsene: In der 5. Liga sollen die Nachtragsspiele zwischen dem 16. und dem 25. April absolviert werden. Der geplante Auftakt in die Frühjahresrunde ist am 30. April. Etwas früher soll die Rückrunde in der 4. Liga starten. Vorgesehen ist der 17./18. April. Die ersten Nachholspiele werden ab dem 7. April angesetzt.

Spielbetrieb 2./3. Liga: In den beiden höchsten regionalen Ligen schlägt der Verband den betroffenen Mannschaften drei mögliche Varianten zur Abstimmung vor: Die erste Variante ist die vollumfängliche Durchführung der planmässigen Spielzeit. In diesem Fall würden die ersten vollen Nachtragsrunden bereits am 10./11. April angesetzt werden. Voraussetzung dafür ist, dass das Teamtraining am 22. März wieder vollumfänglich aufgenommen werden kann. Die zweite Variante zielt auch auf eine vollumfängliche Durchführung der planmässigen Saison ab, allerdings geht sie davon aus, dass mit dem Teamtraining erst ab 1. April begonnen werden kann. Entsprechend sind mehr Mittwochsspiele vorgesehen. Die letzte Variante schlägt eine Aufteilung der jeweiligen Ligen in 7er-Gruppen vor. Nachdem alle Nachtragsspiele der Hinrunde absolviert wurden, sollen sich die sieben besten Teams um den Aufstieg, die sieben schlechtesten Teams um den Abstieg duellieren. Bereits geholte Punkte werden halbiert und mitgenommen. So würde man Mittwochsrunden weitgehend vermeiden. Diese Möglichkeit wird nur in Betracht gezogen, wenn erst ab dem 1. April wieder trainiert werden kann.