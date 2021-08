Auftakt in der 2. Liga regional – Hoffnung auf eine normale Saison Nun geht auch die Spielzeit in der 2. Liga regional los. Die diesjährige Auflage könnte sehr spannend werden – wenn Corona den Amateuren nicht schon wieder einen Strich durch die Rechnung macht. Luc Durisch

Im Amateurfussball rollt ab diesem Wochenende der Ball wieder. Foto: Stefan Leimer

Zwei Saisons lang stand der regionale Fussball kopf. Während der ersten Welle im Frühjahr 2020 kam der Spielbetrieb der Amateure derart lange zum Erliegen, dass die Saison abgebrochen werden musste. Und in der vergangenen Spielzeit musste wegen Corona erneut die Spielzeit lange unterbrochen werden. Am Ende konnte die Saison zwar gewertet werden. Gespielt war zu diesem Zeitpunkt aber erst die Hinrunde. Daher ist die Sehnsucht nach einer ganz normalen Spielzeit bei den regionalen Fussballern gross.

Falls Corona den Amateuren keinen Strich die Rechnung macht, dürfte diese Spielzeit jedenfalls in der 2. Liga regional eine ausgeglichene werden. Ohne den letztjährigen Aufsteiger Concordia könnte es an der Spitze ein enges Rennen geben. Zu den Aufstiegskandidaten gehört auf jeden Fall der FC Allschwil. Die Baselbieter, die zuletzt aus der 2. Liga interregional abgestiegen sind, vertrauen trotz der Relegation weiter auf das Trainerduo Roderick Föll und Harry Merschnigg. Zudem ist es dem FCA gelungen, das Team grösstenteils zusammenzuhalten.

Neue Gesichter an der Seitenlinie

Ebenfalls stark einzustufen dürften die Baselbieter Nachbargemeinden Aesch und Reinach sein. Bei den Reinachern haben Patrick Zenhäusern und Pierluigi Spallino den Trainerjob von Marco Cecere übernommen. Das Duo hat nun die Aufgabe, den Club im Jahr des 100-Jahr-Jubiläums in den Cupfinal auf der eigenen Anlage zu führen. Und auch in der Meisterschaft sind die Erwartungen an die Baselbieter hoch. Der Club will oben mitspielen. Zum Saisonauftakt kommt es gleich zum Derby gegen Aesch. Die beiden Aufstiegskandidaten treffen am Sonntag (14 Uhr) im Fiechten aufeinander. Doch auch andere Mannschaften wie Pratteln, Birsfelden und die zweite Mannschaft des SV Muttenz dürften im Kampf um die Promotion ein Wörtchen mitreden.

Gar nicht antreten in die Saison starten wird der zweite Absteiger aus der 2. Liga interregional NK Pajde. Der Club aus Möhlin hat am Donnerstag den Verband informiert, dass er seine erste Mannschaft wegen Spielermangel aus dem Spielbetrieb zurückzieht. Alle Partien von Pajde werden mit 0:0 und null Punkten gewertet.

Definitiv dabei ist dagegen Dardania. Der Basler Club wurde eigentlich vom Verband am Ende der vergangenen Saison zwangsrelegiert, legte dagegen aber Rekurs ein und darf nun eine weitere Spielzeit in der 2. Liga regional spielen, sofern sämtliche Verpflichtungen der Nachwuchsförderung während der gesamten Saison 2021/22 eingehalten werden.

