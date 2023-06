U-21-EM: Niederlage gegen Italien – Hoffen bis zuletzt – dann verliert die Schweiz 2:3 Die schwache erste Halbzeit ist zu viel: Die Schweiz muss nach dieser Niederlage im letzten Gruppenspiel punkten, um eine Chance auf den Viertelfinal zu haben. Samuel Waldis

Der frühere FCZ-Meisterspieler Wilfried Gnonto (links) erzielt das 2:0 für Italien gegen die Schweiz. Goalie Amir Saipi und Mittelfeldspieler Simon Sohm sind die Bezwungenen. Foto: Georgios Kefalas (Keystone)

Sieben Minuten war die zweite Halbzeit alt, da lebte die Hoffnung der Schweizer U-21-Nationalmannschaft wieder. Zeki Amdouni hatte gerade das 2:3 erzielt, im Duell gegen zwei Italiener auf engem Raum. Fünf Minuten zuvor hatte Kastriot Imeri mit einem Schlenzer den Anschlusstreffer geschossen. Es lief die Phase, in der man dieser Schweiz irgendwie wieder alles zutraute.

Und was wäre hier in der Arena Cluj noch möglich gewesen für Patrick Rahmens Team, wenn es sich in der ersten Halbzeit nicht derart dominieren lassen hätte? Oder wenn der schwedische Schiedsrichter Mohammed al-Hakim in zwei strittigen Szenen auf Elfmeter für die Schweiz entschieden hätte, die auch objektiv betrachtet kaum jemand infrage gestellt hätte? Oder wenn der eingewechselte Darian Males eine Viertelstunde vor Schluss allein vor dem Goalie das Tor getroffen hätte? Vielleicht sogar ein Sieg.

So blieb es bei der 2:3-Niederlage. Weil die Schweiz nach einer Stunde die Partie wieder mehrheitlich den Italienern überlassen musste.

Auch Wilfried Gnonto trifft

Trainer Patrick Rahmen hatte seine Startformation im Vergleich zum Sieg gegen Norwegen sowohl personell als auch taktisch umgestellt: Amdouni spielte anstelle von Filip Stojilkovic in der Sturmspitze; und die Grundordnung war kein 4-4-2 mehr, sondern ein 4-1-4-1, in dem Fabian Rieder eine Reihe nach hinten rückte und im zentralen Mittelfeld spielte.

In dieser Formation begann das zweite Gruppenspiel so, wie es aus Schweizer Sicht nicht hätte beginnen dürfen: Nach elf Minuten legte sich Wilfried Gnonto die Beeren seiner Zeigefinger an die Ohren und schaffte sich so ein bisschen Ruhe trotz all dem Adrenalin, das er sich mit seinem 2:0 gerade selbst durch den Körper geschossen hatte. Raoul Bellanova hatte die Flanke geschlagen, Gnonto köpfelte und verwertete nach Amir Saipis Parade mit dem Fuss. Mit dem zweiten Tor innert fünf Minuten war die Partie bereits in jene Bahnen gelenkt, die die Schweizer unbedingt vermeiden wollten.

Gnonto hat zehnmal für die A-Nationalmannschaft gespielt, 2022 wurde er mit dem FC Zürich Meister, dann wechselte er in die Premier League; Assistgeber Bellanova hat zwei Wochen vor dieser U-21-EM mit Inter Mailand den Champions-League-Final verloren; und der ganz grosse Name der Italiener ist nochmal ein anderer: Sandro Tonali, im Mittelfeld der AC Milan gesetzt, auch in der Champions League, geschätzte 50 Millionen Euro wert. Diese Premium-Fussballer erzielten in der Nachspielzeit der ersten Halbzeit auch noch das 3:0, weil Fabiano Parisi einen Fehler Lewin Blums ausnutzte.

Nach dem 2:1-Sieg gegen Norwegen und dieser Niederlage gegen Italien muss die Schweiz am Mittwoch im letzten Spiel gegen Frankreich in jedem Fall punkten, um eine Chance auf den Viertelfinal zu haben.







Das Telegramm Infos einblenden Schweiz - Italien 2:3 (0:3) Cluj Arena (ROM). – Schiedsrichter: Mohammed Al-Hakim (Schweden). Tore: 6. Pirola 0:1, 11. Gnonto 0:2, 45+4. Parisi 0:3, 47. Imeri 1:3, 52. Amdouni 2:3. Schweiz: Saipi; Blum (46. Males), Stergiou, Burch (85. Vouilloz), Omeragic; Sohm; Imeri (85. Von Moos), Rieder, Jashari, Ndoye (92. Stojilković); Amdouni.

Samuel Waldis schreibt für Tamedia und andere. Mehr Infos @samswald

