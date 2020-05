Gegen Reh-Abschuss – Hörnli-Rehe erhalten eine Lobby Die Basler Stadtgärtnerei will die Rehe auf dem Friedhof Hörnli dezimieren. Jetzt erhält das Rudel auf den Gräbern mit dem Tierschutzaktivisten Oliver Bieli eine Lobby. Daniel Wahl

Eine Rehfamilie verköstigt sich auf den Gräbern des Hörnli-Friedhofs. Foto: Stadtgärtnerei

Für die einen ist die Rehpopulation auf dem grössten Basler Friedhof Hörnli nahezu Grabschändung. Für die Anhänger des Basler Tierschutzaktivisten Oliver Bieli hingegen ein Ausdruck sanfter Idylle. Nachdem die Basler Stadtgärtnerei gegenüber «Schweiz aktuell» mitgeteilt hatte, man wolle die Tiere abschiessen lassen, weil sie immer grössere Schäden verursachen würden, organisierte Bieli eine Petition unter dem Titel: «Kein Reh-Massaker auf Basler Friedhof Hörnli!» Dies auf der populären Plattform change.org.

Innert wenigen Stunden haben 610 Personen (Stand: Freitag, 8. Mai, 15 Uhr) unterzeichnet. Das nächste Ziel sei es, 1000 Unterschriften für den Weiterbestand des Rudels zu erhalten. Bieli schreibt, dass sich dort die Rehe zurückziehen und dort sogar teilweise ihre Jungtiere aufziehen würden. «Pures Leben auf dem Friedhof Hörnli, was viele Besucher freut. Denn der Anblick der sanften Tiere und die Tatsache, dass ihre verstorbenen Angehörigen nicht alleine sind, bereiten zahlreichen Besuchern des Friedhofs jeden Tag grosse Freude.»

Schaden von 100’000 Franken jährlich

Die Basler Stadtgärtnerei sieht aber die Kosten für die Massnahmen zur Abwehr der Tiere und für die Instandhaltung der Bepflanzung. Sie betragen laut dem Leiter der Stadtgärtnerei, Emmanuel Trueb, mittlerweile rund 100'00 Franken pro Jahr. Vertreiben lassen sich die Rehe gemäss Trueb nur schlecht. Bereits am nächsten Tag würden sie wieder zurückkehren. Bieli entgegnet: «Dass die Rehe auch Schäden an der dortigen Bepflanzung anrichten, ist bekannt und für Betroffene bestimmt ärgerlich. Doch wir dürfen nicht vergessen, dass wir Menschen den Friedhof in einem Wildgebiet angelegt haben und nicht umgekehrt.»

Die Petitionäre bitten die zuständigen Behörden, von der Erschiessung abzusehen und «der unsinnigen Gewalt gegen Tiere den Riegel zu schieben». «Zusammen mit dir kämpfen wir gegen das geplante Reh-Massaker.»

Gegen ein «Massaker auf dem Friedhof», wie sich Tierschützer Oliver Bieli ausdrückt, will der Basler Polizist ankämpfen.

Der Entschluss ist jedoch gefasst, das Abschussgesuch beim Kanton Basel-Stadt einzureichen, um die Anzahl Rehböcke gezielt zu dezimieren. Das Gesuch wird auch von der Riehener Gemeinderätin und Tierärztin Christiane Kaufmann unterstützt. Der Rehbestand auf dem Friedhof sei mittlerweile dreimal grösser als auf einer vergleichbaren Fläche im Wald, sagte sie gegenüber «Schweiz aktuell».

Im Namen der Tiere

Überall setzt sich Bieli, ein Basler Polizist und Organisator von Classic-Car-Treffen, für die Tiere ein. Auf Mallorca und in Rumänien für die Rettung von streunenden Hunden. Er wohnt mit seiner Frau auf dem Gnadenhof Papillon im elsässischen Munchhouse zusammen mit rund 200 Tieren. Er demonstrierte mit seinen Anhängern vor dem Bell gegen Schlachttransporte, und er setzt sich seit längerem gegen den Einsatz von Pferden an der Basler Fasnacht ein. Damit erhielt er grosse mediale Aufmerksamkeit.

Zwei Pferdestürze auf einer vom Basler Baudepartement schlecht gesicherten Baustelle auf der Cortège-Route an der Fasnacht 2019 schienen Bieli vordergründig recht zu geben. Nachdem im einen Fall das Pferd ruhig aufgestanden war, behauptete er, die Pferde würden Medikamente und Beruhigungsmittel erhalten. Dieser Vorwurf entbehre jeglicher Grundlage, entgegnete das Comité umgehend. Man versprach, die Unfallstelle zu entschärfen.