Ende der Tierplage – Hörnli-Rehe erhalten Asyl im Jura 20 von 60 Tieren werden am Mittwoch in einer spektakulären Aktion ausgesiedelt. Nicht alle dürften die Aktion lebendig überstehen. Martin Furrer

Solche Szenen soll es bald nicht mehr geben: Die Rehe auf dem Basler Friedhof am Hörnli sollen umgesiedelt werden. Foto: Stefan Leimer

Am Mittwoch ist es für die Rehe auf dem Friedhof am Hörnli vorbei mit dem paradiesischen Leben unter Basels Toten. Frische Blumen auf den Gräbern hatten ihnen in der Vergangenheit zuverlässig Nahrung geliefert. Natürlichen Feinden begegneten sie kaum. Kein Wunder, vermehrten sie sich munter. Vor drei Jahren zählten die Friedhofsgärtner noch 25 Tiere. Mittlerweile ist ihr Bestand auf rund 60 angewachsen.