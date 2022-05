Russische Gedenkfeier – Hörnli ist auch für Trauernde geschlossen Am 9. Mai feiert Russland den Tag des Sieges über Nazideutschland. Jährlich findet auch in Basel ein Gedenkanlass statt. Aufgrund des Ukraine-Kriegs unter angespannten Verhältnissen. Andrea Schuhmacher Mirjam Kohler UPDATE FOLGT

Foto: Basler Zeitung

Jedes Jahr am 9. Mai pilgern Russinnen und Russen aus der ganzen Schweiz aufs Hörnli. Zusammen mit einer Vertretung der Russischen Botschaft in der Schweiz gedenken sie den gefallenen sowjetischen Soldaten im Zweiten Weltkrieg. Auf dem Friedhof Hörnli in Riehen liegen unbekannte Soldaten begraben. Es ist das einzige sowjetische Soldatengrab aus dem Zweiten Weltkrieg in der Schweiz. Unterhalten wird es heute von der russischen Botschaft.