Höhere Tarife – Primeo Energie steigert Preise erneut Nach der starken Erhöhung im letzten Jahr steigen die Kosten jetzt um 5 Prozent. Man befinde sich damit aber im schweizweiten Median, heisst es beim Unternehmen. Isabelle Beatrice Thommen

Die Stromkosten steigen für Kundinnen und Kunden der Primeo Energie auch im kommenden Jahr. Foto: Moritz Hager

Die Preise für die Kundinnen und Kunden der Primeo Energie steigen erneut: Nach der Erhöhung von durchschnittlich 45 Prozent im vergangenen Jahr sind es nun im Schnitt 5 Prozent. Das Unternehmen begründet den Anstieg mit der Einführung von neuen Abgaben für die Versorgungssicherheit in der Schweiz, höheren Kosten seitens Swissgrid sowie nach wie vor überdurchschnittlich hohen Marktpreisen.

Konkret bedeutet die Preissteigerung für eine grosse 5-Zimmer-Wohnung, die im Jahr 4500 Kilowattstunden (kWh) benötigt, einen Anstieg der jährlichen Stromkosten um 65 Franken. Bei einem Gewerbebetrieb, der 30'000 kWh im Jahr nutzt, steigt die Jahresrechnung um 460 Franken.

«Primeo Energie liegt nicht überdurchschnittlich im Preis», sagt Joachim Krebs, Mediensprecher des Unternehmens. «Wir sehen aktuell in der Schweiz Stromerhöhungen von bis zu 50 Prozent bei anderen Energieversorgern. Demgemäss liegen wir bei den Strompreisen schweizweit gesehen im Median», so Krebs.

Weitere Entwicklung schwer abzuschätzen

Gegenüber Energieversorgern mit hoher Eigenproduktion habe man in den vergangenen Jahren die Preise angepasst. «Im Gegensatz zu diesen Anbietern zählen wir zu den Energieversorgern mit einem hohen Anteil Marktstrom. Die letzten zehn Jahre haben unsere Kunden von den den tiefen Strommarktpreisen profitiert», sagt Krebs. «Mit den aktuellen Preissteigerungen haben wir zu den früher teureren Versorgern mit Eigenproduktion aufgeschlossen.»

Es sei schwierig, eine Prognose zu machen, sagt Krebs auf die Frage, ob die Strompreise in den nächsten Jahren weiter steigen werden. «Es hängt stark von den Märkten ab, die aktuell sehr unruhig sind. Wir haben in Europa eine bewegende Strommarkt-Situation.» Auch weil sich die Lage durch den Krieg in der Ukraine noch nicht entschärft habe.

«Derzeit gehen wir davon aus, dass sich der Strompreis auf einem höheren Niveau als vor der Energiekrise einpendeln wird», sagt Krebs. «Ob der Preis in absehbarer Zeit wieder günstiger wird, ist im Moment schwer zu sagen.» Fest stehe aber, dass die grundversorgten Kunden immer einen Preis hätten, der für ein Jahr gelte. «Auch wenn die Preise am Markt rauf und runter gehen.»

Werbung fürs Stromsparen

Für die Kunden hat Primeo Spartipps auf ihrer Website veröffentlicht. «Das machen wir schon lange», sagt Krebs. «Die billigste Energie ist die, die man nicht braucht. Zudem ist Energie eine wichtige Ressource, mit der man sorgsam umgehen muss.» Überdies lanciert der Energieversorger für Kunden mit Smart-Meter-Messung, die weniger als 50 Megawattstunden verbrauchen, eine Aktion. Wer von Anfang Dezember bis Ende März mindestens 15 Prozent Strom gegenüber dem Vorjahr einspart, erhält pro eingesparter Kilowattstunde 5 Rappen.

Damit will das Unternehmen einen weiteren Anreiz zum Stromsparen schaffen – auch wegen der herrschenden Strommangellage. «Die Mangellage hat sich gegenüber dem Vorjahr entschärft», sagt Krebs. «Es ist aber immer noch ein grosses Thema.» Die Primeo befinde sich deswegen nach wie vor im Krisenstabmodus und tagt alle 14 Tage. Ab Oktober werden diese Krisentreffen dann wieder wöchentlich angesetzt.

Fehler gefunden?Jetzt melden.