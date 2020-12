Knapper Ausgang – Höhere Subventionen für Auflagen der Denkmalpflege Gegen den Willen der Regierung und der Bürgerlichen erhöht der Landrat die Mittel für die nächsten vier Jahre um 400’000 Franken. Thomas Gubler

Der Landrat bewilligt mehr Geld für Denkmalsubventionen, damit sich die Schönheit der geschützten Gebäude – wie hier im Dorfkern Allschwil – nicht nur auf die Fassade beschränkt. Foto: Nicole Pont

Ziemlich überraschend hat der Landrat am Donnerstag die finanziellen Mittel für Subventionen an die Denkmalpflege beziehungsweise an die auflagebedingten Mehrkosten der Eigentümer erhöht. Nicht 1,2 Millionen Franken, wie der Regierungsrat und die Mehrheit der vorberatenden Kommission vorgeschlagen hatten, sondern 1,6 Millionen sollen an kantonalen Unterstützungsbeiträgen für die Renovation, Restauration und Konservierung von geschützten und zu schützenden Kulturdenkmälern in den nächsten vier Jahren zur Verfügung stehen. Der Antrag von der links-grünen Ratsseite kam knapp mit 40 zu 38 Stimmen bei zwei Enthaltungen durch.