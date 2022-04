«Prix Goncourt»-Träger Abdellatif Laâbi – Höchste Zeit, diesen Künstler kennenzulernen Der Marokkaner Abdellatif Laâbi ist ein Freiheitskämpfer und einer der grössten Dichter der Gegenwart. Ein Atelierbesuch in Paris. Hans Ulrich Obrist (Das Magazin)

«La terre est une orange amère», die Erde sei eine bittere Orange: Handschriftliche Notiz von Abdellatif Laâbi an Hans Ulrich Obrist. Bild: zVg

Ein Besuch bei einer Schriftstellerin ist etwas ganz anderes als bei einer Künstlerin. Künstler arbeiten in Ateliers, die meistens nicht bei ihnen zu Hause sind, und man sieht dort vor allem Materialien und Dinge, die für die Arbeit am Werk gebraucht werden. Schriftsteller dagegen schreiben oft dort, wo sie auch leben. Wenn man sie also zu einem Werkstattgespräch besucht, kommt man manchmal in ihre private Wohnung, sitzt in ihrem Wohnzimmer und nimmt, ob man will oder nicht, für einen kurzen Moment an ihrem Leben teil.