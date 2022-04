Elon Musk bietet der Orthodoxie im Tech-Universum die Stirn: Für 44 Milliarden Dollar hat der Unternehmer Twitter gekauft. Foto: Karl-Josef Hildenbrand (Keystone)

In keiner Verfassung hat die Redefreiheit einen so hohen Rang wie in der amerikanischen. Hier gewährt der Staat Satanisten Steuerbefreiung, hier schützen Gerichte Traktate von Terroristen, sofern sie nicht direkt zur Gewalt aufrufen.