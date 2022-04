Brisante Reise nach Kiew – Höchste Schweizerin reist in die Ukraine – auch ein SVP-Mann ist dabei Eine Vierer-Delegation des Nationalrats will schon in den nächsten Tagen ins Kriegsgebiet reisen. Auch ein Besuch in Butscha ist geplant. Markus Häfliger UPDATE FOLGT

Auch hierher soll die Schweizer Delegation reisen: Ein ukrainischer Soldat vor zerstörten Häusern in Butscha. Foto: Keystone

Boris Johnson, Ursula von der Leyen und mehrere Regierungschefs aus Osteuropa waren in den letzten Wochen bereits in Kiew. Jetzt will auch die höchste Schweizerin, Nationalratspräsidentin Irène Kälin in die Ukraine reisen – und zwar bereits nächste Woche.

Das bestätigt Karin Burkhalter, die Sprecherin der Parlamentsdienste, zu einem Bericht des «Sonntagsblick». Laut Burkhalter hat Kälin vor rund zwei Wochen eine entsprechende Einladung des ukrainischen Parlamentspräsidenten erhalten. Kälin habe die Einladung angenommen. «Falls die Reise aufgrund der Lage in der Ukraine tatsächlich durchgeführt werden kann, wird sie nächste Woche stattfinden», sagt Burkhalter. Die Abreise soll vom Parlament vorgängig per Medienmitteilung angekündigt werden.

Höchste Schweizerin: Irène Kälin, grüne Nationalrätin und Nationalrätspräsidentin des Jahres 2022. Foto: Keystone

Doch Kälin wird nicht alleine reisen, wie jetzt bekannt wird. Sie wird laut Burkhalter begleitet von einer überparteilichen Delegation bestehend aus SP-Fraktionschef Roger Nordmann und den beiden Nationalräten Nik Gugger (EVP) und Yves Nidegger (SVP). Die Reise der Parlamentsdelegation ist der erste offizielle Besuch in der Ukraine von Schweizer Politikern seit Kriegsbeginn.

Nideggers Teilnahme ist brisant, weil die SVP-Spitze derzeit im Ukraine-Krieg auf eine absolute Neutralität und völlige Äquidistanz zu den beiden Kriegsparteien pocht. Mehrere angefragte SVP-Exponenten und -Aussenpolitiker waren am Sonntagsmorgen für eine Stellungnahme zunächst entweder nicht erreichbar oder wollten sich nicht zur geplanten Reise äussern.

Dem Vernehmen nach hat Kälin auch andere Parlamentarierinnen und Parlamentarier angefragt, sie zu begleiten, doch mehrere konnten oder wollten nicht mitgehen.

Reist ebenfalls in die Ukraine: der Genfer SVP-Nationalrat und Aussenpolitiker Yves Nidegger. Foto: Keystone

Ausser Kälin hat auch Ständeratspräsident Thomas Hefti (FDP) eine Einladung des ukrainischen Parlaments erhalten. Unter anderem «aus protokollarischen Gründen», so Parlamentssprecherin Burkhalter, werde Hefti aber nicht teilnehmen. Denn die Ukraine hat – anders als die Schweiz – nur eine Parlamentskammer.

Die Reise werde etwa zwei Tage dauern. Das genaue Reiseprogramm der Schweizer Delegation sei noch nicht fix. «Es ändert ständig», so Burkhalter. Laut «Sonntagsblick» ist unter anderem auch ein Besuch in der Stadt Butscha geplant, wo – mutmasslich von russischen Truppen – hunderte Zivilien massakriert worden waren.

Kälin kann als Nationalratspräsidentin selber entscheiden, welche Auslandreisen sie in ihrer offiziellen Funktion unternimmt. Auf die Frage, ob der Besuch in der Ukraine mit dem Aussendepartement (EDA) abgesprochen sei, antwortet Burkhalter: «Das EDA ist bei jeder Ausland-Reise einer Parlamentsdelegation involviert.» Der Schweizer Botschafter in der Ukraine, welcher vor Ende Februar in die Schweiz geflüchtet war, wird die Parlamentsdelegation ebenfalls begleiten.

