Hochwassergefahr gebannt? – Gletschersee läuft geordnet über Kanal ab Der Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk läuft seit Freitagmorgen aus. Der zuständige Geologe gibt Entwarnung: Das Abflussvolumen sei nicht dramatisch. bpm/flz/ngg UPDATE FOLGT

So sah der Faverges-Gletschersee auf dem Plaine-Morte-Gletscher am Mittwoch, 5. August, aus. Foto: Bruno Petroni

Seit Freitagmorgen läuft der Faverges-Gletschersee oberhalb der Lenk aus, wie die Behörden per SMS mitteilten. In den frühen Morgenstunde sei der Seepegel zurückgegangen. An Trübbach und Simme bestehe Hochwassergefahr. Die Behörden raten dringen vom Aufenthalt in und an den beiden Gewässern ab.