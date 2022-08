Repression in Russland – Hochverrat hier, ausländ­ische Agenten da – der Kreml greift nun gnadenlos durch In Russland wurden die Propaganda-Gesetze nochmals verschärft. Geld- und Gefängnisstrafen häufen sich immer mehr. Über die brutalen Methoden des Kremls. Silke Bigalke

Protest wird nicht geduldet in Russland: Polizeitruppen, wie hier in Moskau, verhindern jede Form von Demonstration. Foto: Keystone

Mitte März, als die Kämpfe in der Ukraine einen knappen Monat andauerten, stand Irina Gen vor ihrer Klasse. Sie unterrichtete Englisch an einer Schule in Pensa, etwa 500 Kilometer südöstlich von Moskau. Ihre Schüler hatten gefragt, warum sie nicht an sportlichen Wettbewerben in Europa teilnehmen dürften. Ihre Lehrerin antwortete ehrlich.