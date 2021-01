Schlussbericht zum Ju-52-Absturz – Hochriskantes Flugverhalten führte zur Tragödie am Piz Segnas Fehler der Piloten führten im August 2018 zum Absturz einer Ju-52 im Kanton Graubünden mit 20 Todesopfern. Der Schlussbericht rügt auch die Ju-Air und den Bund. Andreas Frei

Ein Erklärvideo der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle zeigt, wie es im August 2018 zum Ju-52-Absturz im Bündnerland kam. Video: Sust/Bazl

Der Absturz einer Ju-52 mit 20 Todesopfern am Piz Segnas bei Flims ist auf Fehler der beiden Piloten zurückzuführen, wie der Schlussbericht der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust festhält. Wie bereits im vorläufigen Bericht beschrieben, begingen die Piloten «leichtsinnig Regelbrüche» und legten immer wieder ein «risikoreiches Verhalten» an den Tag. Zudem trugen auch Unterlassungen im Flugbetriebsunternehmen Ju-Air und Vorgänge bei der Aufsichtsbehörde, dem Bundesamt für Zivilluftfahrt (BAZL) dazu bei, dass ein solcher Unfall entstehen konnte.

Als direkte Ursache für den Unfall am 4. August 2018 nennt die Sust eine «hochriskante Flugführung» durch die Piloten: Die Piloten steuerten das Flugzeug in geringer Höhe, ohne Möglichkeit für einen alternativen Flugweg und «mit einer für diese Verhältnisse gefährlich tiefen Geschwindigkeit» in das enge Tal südwestlich des Piz Segnas. In diesem Tal durchflog das Flugzeug Turbulenzen, «wie sie im Gebirge in Geländenähe stets zu erwarten sind». Diese hochriskante Flugführung bewirkte gemäss der Sust, dass die Piloten in diesen nicht aussergewöhnlichen Turbulenzen die Kontrolle über das Flugzeug verloren – es kam zu einem Strömungsabriss. Für ein Abfangen des Flugzeuges stand zu wenig Raum zur Verfügung, ausserdem lag die Schwerpunktlage ausserhalb der hinteren Begrenzung, was den Kontrollverlust begünstigte. Als Folge davon stürzte das Flugzeug nahezu senkrecht zu Boden.

Am 4. August 2018 stürzte eine Ju-52 am Piz Segnas in der Nähe von Flims ab. 20 Menschen kamen dabei ums Leben. Foto: Kantonspolizei Graubünden (Keystone)

Hohe Risiken auch mit Passagieren

Dem Unglück ging ein systemisches Versagen voraus. So hätten sich die Piloten des Unfallfluges und auch eine Anzahl anderer Piloten von Ju-Air «daran gewöhnt, Regeln für einen sicheren Flugbetrieb nicht einzuhalten und auch bei Flügen mit Passagieren hohe Risiken einzugehen». Die beiden Piloten im Alter von 62 und 63 Jahren haben gemäss dem Sust-Schlussbericht in den zwei Monaten vor dem Unglück insgesamt 28 Flüge zusammen absolviert. Beide flogen in der Zeit zuvor mehrere weitere Flüge und für beide dokumentiert der Bericht, dass «mehrmals die vorgeschriebene Mindesthöhe nicht eingehalten wurde».

Die Piloten hatten möglicherweise ein «vermindertes Risikobewusstsein» und fühlten sich «unverwundbar». Der Pilot auf dem Captainsitz habe gemäss befragten Quellen aus der Flugbranche immer wieder gewagte Manöver geflogen und war für seine «fehlende Selbstkritik» bekannt. An Erfahrung mangelte es allerdings nicht, er hatte über 20’000 Flugstunden gesammelt, davon fast 300 mit der Ju-Air.

Die Ju-Air «erkannte die wesentlichen Risiken in seinem Flugbetrieb nicht und verhinderte die zahlreichen Regelbrüche seiner Piloten nicht», heisst es im Schlussbericht. Es wurden demnach verschiedene Voraussetzungen, die für gewerblichen Luftverkehrsbetrieb mit Passagieren ein hohes Mass an Sicherheit gewährleisten sollen, seit längerer Zeit nicht erfüllt. So wurden mehrere Zwischenfälle und sogar schwere Vorfälle nicht an die zuständigen Behörden gemeldet, wie das sonst in der Luftfahrt üblich ist. Entsprechend konnten aus solchen Ereignissen keine geeigneten Lehren oder Konsequenzen gezogen werden, schreibt die Sust.

Eine Rüge geht auch an den Bund: Regulierung und Aufsicht waren dieser Art von Betrieb nicht angepasst. Die Aufsichtstätigkeit des Bundesamts für Zivilluftfahrt «vermochte zahlreiche Sicherheitsprobleme bei Ju-Air nicht zu erkennen» oder zeigte nicht genügend Wirkung.

Auch Flugzeug war ein Risiko

Die Untersuchung hat zudem nachgewiesen, dass auch die Ju-52 selbst ein Risiko war. Die Sust listet mehrere weitere Mängel auf, die aber keinen Einfluss auf das Unglück hatten:

Das Flugzeug befand sich demnach in einem nicht ordnungsgemässen technischen Zustand und erreichte die ursprünglich nachgewiesenen Flugleistungen nicht mehr.

Die Instandhaltung der Flugzeuge der Ju-Air war nicht zielführend organisiert.

Die Flugbesatzungen waren bezüglich des Verhaltens der Flugzeuge bei einem Strömungsabriss nicht mit allen kritischen Situationen vertraut gemacht worden.

Die Ausbildung der Flugbesatzungen bezüglich der spezifischen Anforderungen des Flugbetriebs war mangelhaft.

Das Fachwissen der durch das Flugbetriebsunternehmen, die Instandhaltungsbetriebe und die Aufsichtsbehörde eingesetzten Personen war teilweise ungenügend.

Als Sicherheitsempfehlung soll das Bundesamt für Zivilluftfahrt in Zusammenarbeit mit der Ju-Air durch geeignete Massnahmen sicherstellen, dass die Ju-52-Schwesterflugzeuge HB-HOP und HB-HOS auf Korrosionsschäden und Mängel an Systemkomponenten überprüft werden. Das Bazl soll dafür besorgt sein, dass für den Flugbetrieb mit Passagieren Regeln festgelegt werden, die spezifischen Risiken von solchen Ju-52-Flügen Rechnung tragen. Diese Risiken sollen zudem erfasst und wirkungsvoll verringert werden.

Ausnahmebewilligungen für den Flugbetrieb mit historischen Luftfahrzeugen sollen periodisch überprüft und überwacht werden. Die Sust schlägt zudem vor, die Inspektionen zu verbessern, damit ein besserer Informationsaustausch innerhalb der Behörde, eine kritische Analyse des betreffenden Unternehmens und ein Erkennen der relevanten Problemfelder wirksamer möglich werden. Dafür sollte sich das Bazl die «notwendige Fach- und Methodenkompetenz für die Aufsicht von historischen Luftfahrzeugen aneignen oder von unabhängiger Seite verfügbar machen». Zuletzt sollen vor weiteren Inbetriebnahmen von Ju-52-Maschinen vom Flugbetriebsunternehmen die wesentlichen Leistungsdaten ermitteln werden

Piloten überwachen

Die Ju-Air sollte mit seinen Flugbesatzungen gezielte Nachschulungen bezüglich Disziplin, Einhalten von Regeln und insbesondere des sicheren Fliegens im Gebirge und der Anwendung elementarer fliegerischer Grundsätze durchführen. Zudem sollten Führungs- und Überwachungsmassnahmen eingeführt werden, die es gestatten, die Verletzung elementarer Sicherheitsgrundsätze und gesetzlicher Regelungen zu erkennen und deren Einhaltung sicherzustellen. Der Bericht hält zwar fest, dass viele Piloten während langer Zeit bei grossen Fluggesellschaften arbeiteten, wo diese Grundsätze fest verankert sind und Fehlverhalten unverzüglich ans Licht kommt. Trotz dieser langjährigen Prägung habe der Wegfall von wirksamen Führungs- und Überwachungsmassnahmen zu Disziplinlosigkeit geführt.

Verbessert werden sollte auch das interne Fehlermanagement der Ju-Air. Viele Beispiele belegten gemäss Bericht, dass Meldungen der Piloten zu sicherheitsrelevanten Ereignissen nicht weitergeleitet oder sicherheitsfördernd verarbeitet wurden. Damit wurde der Lerneffekt aus solchen Zwischenfällen verhindert oder zumindest wesentlich verringert. Das Flugbetriebsunternehmen verfügte zwar formal über ein Sicherheitsmanagementsystem, das aber in seiner Funktion weitgehend wirkungslos blieb. Die Ju-Air sollte zudem Risikoanalysen durchführen. Die Sicherheitsuntersuchung habe nachgewiesen, dass die wesentlichen Risiken des Flugbetriebs durch das Flugbetriebsunternehmen nie analysiert wurden. Dies führte dazu, dass der Betrieb regelmässig so stattfand, dass eine geringe Störung zu einem Unfall hätte führen können. Der vorliegend untersuchte Unfall sei denn auch typisch, weil ein häufig angewandtes riskantes Verfahren in Verbindung mit einer alltäglichen natürlichen Rahmenbedingung eine fatale Wirkung entfalten konnte.

Rekonstruktion via Handydaten

Seit dem 16. August 2018 muss das historische Verkehrsflugzeug Junkers Ju 52 einen Logger an Bord führen. Zuvor hatte es keine Aufzeichnungsgeräte an Bord, weshalb die Sust für die Rekonstruktion des Unfallfluges auf andere Datenquellen zurückgreifen musste. Grosse Teile der Flugwege wurden über sichergestellten Radardaten nachvollzogen, heisst es im Bericht. Zudem konnten von insgesamt 44 Mobiltelefonen und Videokameras, die an der Unfallstelle gefunden wurden, acht Geräte ausgelesen werden. Die gemachten Videos und Fotos halfen mit, die Position und die Geschwindigkeit der Ju-52 in den Momenten vor dem Unglück bestimmen zu können. Mithilfe der Tonspuren konnte die Sust zudem die Umdrehungszahlen der Motoren bestimmen und deren Funktion während des Unfallhergangs beurteilen.

Das Wrack der Ju-52 wurde von der Schweizerischen Sicherheitsuntersuchungsstelle Sust in Payerne untersucht. Foto: Laurent Gillieron (Keystone)

Die Untersuchungsstelle mass und analysierte zudem Wetterbedingungen, Wind- und Strömungsverhältnise im Talkessel und auf der Krete des Segnespasses, um deren Auswirkung auf das verunfallte Flugzeug zu beurteilen. Die Sust griff auch auf Radardaten früherer Rundflüge zurück, um die Flugtaktik in den Bergen und den üblichen Flugverlauf nachvollziehen zu können. Des Weiteren wurden gemäss Bericht «Betriebsgrundsätze des Unternehmens, die Ausbildung der Besatzungen und die Führungsinstrumente des Flugbetriebs bezüglich ihres Einflusses auf die Entstehung des Unfalls» untersucht. Auch die «Wirksamkeit des Qualitäts- und Sicherheitsmanagement des Flugbetriebsunternehmens sowie die Aufsicht über das Unternehmen» wurden miteinbezogen.

Anwalt nicht einverstanden

Zum vorläufigen Unfall-Schlussbericht im letzten August äusserten sich weder die Ju-Air noch die Behörden, da der definitive Bericht abgewartet wurde. Bereits bekannt ist, dass im Juli eine externe Untersuchung beim Nationalen Luft- und Raumfahrtinstitut der Niederlande (NLR) in Auftrag gegeben wurde, wie die SonntagsZeitung berichtet hatte.

Der Anwalt der Hinterbliebenen des Piloten nahm letzten Sommer in einer Medienmitteilung Stellung zum vorläufen Schlussbericht: «Wir haben davon Kenntnis genommen, dass der vertrauliche Entwurf des Unfallberichts bereits in den Medien kursiert. Mit diversen Punkten in diesem Bericht sind wir nicht einverstanden, da sie auf falschen Fakten beruhen. Die SUST hat unsere kritische Stellungnahme zum Entwurf erhalten. Wir hoffen sehr, dass dieses tendenziöse Bild der Piloten in der endgültigen Fassung des Schlussberichts korrigiert wird.»