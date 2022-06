Strafanzeige und Eklat an GV – Hobbyflieger liefern sich heftigen Machtkampf am Euro-Airport Freizeitpiloten waren bislang in einer Genossenschaft organisiert. Doch führende Mitglieder hegten eigene Pläne und übernahmen mit einer AG die Kontrolle. Nun fliegen die Fetzen. Simon Bordier

Der Sommer lockt: Blick aus dem historischen Hangar in der Zone Nord des Euro-Airports. Foto: Dominik Plüss

Wo immer drei Schweizer zusammenkommen, gründen sie eine Genossenschaft. So war es auch vor über 50 Jahren, als sich Flugzeugbegeisterte am Euro-Airport in der Zone Nord ihr eigenes Reich schufen. In der General Aviation Genossenschaft Basel (Gagba) sollten Aviatikunternehmen, Flugschulen, Hobbyflieger usw. ihre Kräfte bündeln und gegenüber der Flughafenleitung ihre Interessen vertreten. Letztere überliess der Gagba denn auch Hangars und Abstellplätze zur Weitervermietung. Dieser Bereich der Luftfahrt ist – im Gegensatz zu Linien- und Charterflügen – Neudeutsch als General Aviation bekannt.