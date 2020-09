Podcast zum Schweizer Fussball «Tut es Nikolic gut, dass er Lindner hinter sich spürt?»

Flattern die Nerven beim Goalie des FC Basel, weil er eine starke Nummer 2 im Rücken spürt? Was fehlt den Young Boys in Europa? Und wie froh darf man über eine Niederlage sein? Antworten in der «Dritten Halbzeit».