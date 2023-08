Hitzewelle in Basel – Gesundheitsdepartement warnt vor Gefahren für Senioren Mindestens bis Donnerstag herrscht in der Region Basel wegen der hohen Temperaturen «erhebliche» Gefahr. Für ältere Menschen gibt es eine Hitze-Hotline. Isabelle Thommen

Seniorinnen und Senioren sind bei Hitzewellen besonders gefährdet. (Symbolbild) Foto: Adrian Moser

Meteo Schweiz warnt für die Region Basel eine markante Hitzewelle der Stufe 3. Dies bedeutet «erhebliche Gefahr» und kann Kreislaufbeschwerden sowie körperliches Unwohlsein mit sich bringen. Die Warnung für die Region ist gültig von heute Freitag bis kommenden Donnerstag abends. Ein Höhepunkt der Temperaturen ist für nächsten Dienstag und Mittwoch zu erwarten.





Das Basler Gesundheitsdepartement (GD) hat mit Partnern diverse Massnahmen ergirffen. Diese finden Sie hier in der Übersicht:

Hotline für Senioren

Das GD macht anlässlich der Hitzewelle auf die Hitze-Hotline von Seniorinnen und Senioren aufmerksam. «Für ältere Menschen sind Hitzewellen eine besondere gesundheitliche Herausforderung, da der Körper weniger anpassungsfähig ist», schreibt das GD in einer Mitteilung.

«Die Basler Hitze-Hotline 061 206 44 42 bietet Seniorinnen und Senioren im Kanton Basel-Stadt Information, Beratung und aufsuchende Unterstützung für heisse Sommertage an», so die Mitteilung weiter. Beispielsweise sei es möglich, dass Personen für das Erledigen der Einkäufe vermittelt werden. Pro Senectute beider Basel betreibt die Hotline montags bis freitags jeweils von 8-12 und 14-17 Uhr. Die Hitze-Hotline ist voraussichtlich bis Ende August in Betrieb.

Die Basler Hitze-Hotline steht seit Mitte Juni zu Verfügung. Grafik: Gesundheit BS

Übersetzungen für Fremdsprachige

In Zusammenarbeit mit der HEKS-Regionalstelle beider Basel informiert das GD zudem fremdsprachige Menschen per Audionachrichten zudem vor Hitze und gibt Tipps. Die Nachrichten sind in 17 Sprachen erhältlich und werden von Vertreterinnen und Vertretern der fremdsprachigen Gemeinschaften in ihren Netzwerken verschickt. Die Audionachrichten sowie weitere Informationen zum Thema Hitze sind auf der Webseite www.gesundheit.ch/hitze zu finden.

Abkühlung und Wasser für Tiere

«Nicht nur Menschen leiden unter der Hitze, auch für Tiere können die heissen Temperaturen eine Belastung sein», so die Mitteilung weiter. «Besonders Hunde, die ihre Körpertemperatur nicht durch Schwitzen regulieren, müssen sich abkühlen und ausreichend Wasser trinken können.» In Basel gibt es zwei ausgeschilderte Hundebadeplätze: am St. Alban-Rheinweg auf Höhe Floss (Grossbasel) und an der Solitude auf Höhe Tinguely-Museum (Kleinbasel). Bei längeren Aufenthalten in der Stadt oder Spaziergängen in der Natur nimmt man idealerweise einen Napf und Trinkwasser mit, empfehlen die Behörden.

Warnhinweise zur Hitze im Auto

Kinder und Tiere dürfen bei warmen und besonders heissen Temperaturen nie unbeaufsichtigt in verschlossenen Räumen oder Autos zurückgelassen werden, warnt das GD. «Auch nicht für kurze Zeit.» Denn bereits nach wenigen Minuten heizt sich der Innenraum eines Fahrzeugs auf und kann rasch zu einer ernsthaften Gefahr für Mensch und Tier werden.



Die allgemeinen Verhaltenstipps des GD

Für gesunde Menschen bestehe bei richtigem Verhalten an heissen Sommertagen normalerweise keine Gefahr. «Das Wohlbefinden kann aber durch hohe Temperaturen, hohe Ozonwerte und eine hohe Luftfeuchtigkeit eingeschränkt werden», so das GD. Besonders gefährdet sind Kleinkinder, ältere Menschen und immobile oder chronisch kranke Personen. Einfache Massnahmen helfen an heissen Sommertagen die Beschwerden auf ein Minimum zu reduzieren:

Regelmässig und genug trinken (mindestens 1.5 Liter pro Tag), auf alkoholhaltige oder stark gezuckerte Getränke verzichten

Kühle, erfrischende und salzhaltige Speisen zu sich nehmen

Körperliche Anstrengungen während der heissesten Tageszeit vermeiden; schattige Orte bevorzugen

Hitze von Wohnung und Haus fernhalten: tagsüber Fenster und -läden schliessen, nachts lüften

Körper kühlen (duschen, kalte Tücher auf Stirn und Nacken)

Leichte Kleidung tragen

Bei Anzeichen von Symptomen wie erhöhtem Puls, Schwäche, Kopfschmerzen, Verwirrtheit, Schwindel, Übelkeit oder Durchfall sollte umgehend gehandelt werden, mahnt das GD. Betroffene Person müssen hinlegt und deren Körper abgekühlt werden. Falls sie bei Bewusstsein sind, frisches Wasser zu trinken geben. Wenn diese Massnahmen keine Besserung bringen, muss medizinische Hilfe angefordert werden.

Isabelle Thommen ist News-Redaktorin bei der Basler Zeitung und berichtet über lokale Themen. Mehr Infos

Fehler gefunden?Jetzt melden.