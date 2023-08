Hitzewelle hat Folgen – Lörrach bestraft Wasserentnahme bei Flüssen mit einer Busse bis zu 10’000 Euro Wegen der Hitzewelle und der Trockenheit verbieten Lörrach und auch der Kanton Aargau die Wasserentnahme aus Gewässern. Im Aargau sind nur einzelne Flüsse betroffen. Simon Erlanger

Flüsse und Bäche in Gefahr: Die Trockenheit war schon vor der aktuellen Hitzewelle extrem. So war die Emme schon am 11. Juli auf längeren Abschnitten ausgetrocknet. Foto: Archiv Tamedia

Die Hitzewelle dauert an. Es wird immer trockener. Aufgrund niedriger Pegelstände der Gewässer darf deshalb in Lörrach und im gesamten Landkreis Lörrach ab sofort kein Wasser mehr für Bewässerung aus Bächen, Flüssen und Seen entnommen werden, ausgenommen ist der Rhein.

Das verkündet das Landratsamt Lörrach, das heute eine entsprechende Verfügung erlassen hat und auch gleich Bussen androht: «Sollte trotz Verbot Wasser illegal verwendet werden, können Bussgelder bis zu 10’000 Euro verhängt werden», so die südbadischen Behörden.

Lörracher rechnen mit langer Trockenheit

Das Entnahmeverbot gelte zunächst bis zum 19. September. Je nach Wetterlage sei eine Verlängerung oder Erweiterung des Verbots vorgesehen, wobei das Lörracher Landratsamt hydrologisch wenig optimistisch ist: «Kurzzeitig auftretende Gewitter, Starkregenereignisse und Niederschläge, wie sie beispielsweise für das Wochenende angesagt sind, werden voraussichtlich zu keiner Entspannung der Niedrigwassersituation führen. Zudem ist auch der Grundwasservorrat, aus dem sich die oberirdischen Gewässer speisen, durch die Trockenzeiten der letzten Jahre unterdurchschnittlich niedrig», so die Lörracher. Das Verbot der Wasserentnahme gilt im Übrigen nicht für das Tränken von Vieh.

Auch der Kanton Aargau hat wegen der anhaltenden Trockenheit ein Verbot zur Wasserentnahme erlassen. Allerdings sind die Aargauer weniger umfassend als die Lörracher und verbieten die Wasserentnahme nur bei einzelnen Wasserläufen. So sind die Bäche Ruederchen, Bünz und Wyna vom Verbot betroffen, im Fricktal zum Beispiel Sissle, Bruggbach, Staffeleggbach, Wölflinswilerbach und Effingerbach. Die Wasserentnahmen sind im restlichen Aargau beim Dorfbach in Meisterschwanden, beim Wissenbach in Merenschwand und Boswil sowie beim Holzbach in Villmergen, Wohlen und Dottikon untersagt.

Sparsamer Umgang mit Wasser

Bei sämtlichen anderen Wasserentnahmen aus öffentlichen Gewässern sei ein sorgsamer und sparsamer Umgang zu pflegen, so die Behörden. Die Bewässerung von landwirtschaftlichen Kulturen oder privaten Gärten ist laut Kanton möglichst in die späten Abend-/Nacht- oder frühen Morgenstunden zu verlegen.



Simon Erlanger ist studierter Historiker und Journalist. Mehr Infos

