Wegen der aktuellen Hitzewelle ruft die Baselbieter Gemeinde Hölstein die Bevölkerung zum Wassersparen auf und stellt die Dorfbrunnen ab. Symbolfoto: Tamedia-Archiv

Es ist heiss und trocken mit Temperaturen von tagsüber um die 35 Grad. Das wirkt sich auch auf den Wasserhaushalt der Region aus. Als eine der ersten Gemeinden stellt nun Hölstein die Dorfbrunnen ab , wie die Gemeinde am Montag mitteilte.

Sie ruft überdies die Einwohner von Hölstein dazu auf, aufgrund der anhaltenden Trockenheit sparsam und sinnvoll mit Trinkwasser umzugehen. So sei etwa das Bewässern von Gärten auf das absolut Notwendigste zu beschränken. Zudem appellieren der Gemeinderat von Hölstein und der Brunnmeister der Gemeinde an die Eigenverantwortung der Bevölkerung. Laut den Wetterprognosen hält die Hitzewelle noch bis Samstag an.



