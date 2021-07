Steigende Temperaturen - Hitze läuft Kälte als Todesursache den Rang ab

Tödliche Temperaturen – Hitze läuft Kälte als Todesursache den Rang ab Heute sterben zehnmal so viele Menschen durch Kälte wie durch Hitze. Ohne effizienten Klimaschutz wird sich das ändern, zeigt eine Studie. Joachim Laukenmann

Hitze kann einen buchstäblich erschlagen – an sehr heissen Tagen steigt die Sterblichkeit markant an. Aber auch aussergewöhnliche Kälte ist tödlich, vor allem dort, wo es keine gut beheizten und gedämmten Häuser gibt. Tatsächlich sterben heute sowohl global als auch in Europa ungefähr zehnmal mehr Menschen durch Kälte als durch Hitze.

Kommt die Erderwärmung in Anbetracht der vielen Kältetoten nicht wie gerufen, um die mit aussergewöhnlichen Temperaturen verknüpfte Sterblichkeit insgesamt zu reduzieren?

So einfach ist die Rechnung nicht. Das zeigen Forscherinnen um Èrica Martínez-Solanas vom Barcelona Institute for Global Health in «The Lancet Planetary Health» . Zwar sinkt die kältebedingte Sterblichkeit in einem wärmeren Europa, aber nicht so stark, wie die hitzebedingte Sterblichkeit zunimmt.