Alles zum Spiel gegen den FCZ – Hitz, Vogel und Xhaka sind allesamt unzufrieden mit diesem 1:1 Die Basler kommen beim FCZ nicht über ein Unentschieden hinaus. Nach dem Spiel geht es um die Themen, die den FCB schon die ganze Saison über begleiten.

Vor dem Spiel

Natürlich sind die Blicke vor dem Spiel auch auf die mitgereisten Basler Fans gerichtet. Wird es nach den erschreckenden Bildern vom Dienstag eine Reaktion geben, eine Distanzierung von den Straftätern, die drei Personen schwer verletzt haben? Irgendein Zeichen? Aber nein, das gibt es nicht. Die einzige Beobachtung vor dem Anpfiff: Die Fans bleiben ruhig. Erst 15 Minuten vor dem Anpfiff hört man sie zum ersten Mal.

Auf dem Rasen nimmt Trainer Heiko Vogel gleich mehrere Änderungen im Vergleich zum Cupspiel vor: Er stellt sein Team wieder mit einer Dreierkette auf, in einem 3-4-3, und bringt im Vergleich zum Spiel gegen die Young Boys Augustin, Fink, Lopez, Burger und Kade für Millar, Diouf, Adams, Amdouni und Ndoye.

Die erste Hälfte

Die ersten Momente dieser Partie gehören dem FCZ. Nicht, dass die Zürcher bei den beiden Distanzschüssen von Okita irgendeine konkrete Gefahr entwickeln würden. Aber vom FCB kommt: gar nichts. Bis Males einen Ball in die Mitte spielt. Bis Augustin Lopez in die Tiefe schickt. Bis der Spanier an seinem 24. Geburtstag seinen insgesamt dritten Treffer für die Basler erzielt.

Doch das Team kann nicht von der Führung profitieren: Nur sieben Minuten später gleichen die Zürcher durch einen sehenswerten Distanzschuss von Conde aus. Am Ursprung steht dabei ein Einwurf der Zürcher und ein ungenügender FCB-Abwehrversuch von Calafiori. Vogel sagt nach dem Spiel zu dieser Szene: «Das 1:1 haben wir hergeschenkt.»

Die zweite Hälfte

Vogel reagiert auf die uninspirierte erste Halbzeit und die körperlichen Leiden seines Teams. Nachdem er in der 34. Minute schon Adams für den angeschlagenen Calafiori einwechseln muss, bringt er in der Pause Ndoye und Zeqiri für den schwachen Kade und den ebenfalls angeschlagenen Fink ins Spiel. Viel ändert sich dadurch jedoch nicht im Basler Spiel.

Der FCB hat mehr Ballbesitz, aber kaum mal eine zwingende Chance. Die besten Möglichkeiten vergeben Diouf (88.) und Ndoye (90.) kurz vor Schluss, wobei besonders der Schweizer zu wenig aus seiner Chance macht: Frei vor Brecher bringt er den Schuss von halbrechts nicht mal aufs Tor. Und die beste Chance haben ohnehin die Gastgeber: Der Distanzschuss von Okita landet an der Querlatte (80.).

Der Knackpunkt

Aufgrund mangelnder Ereignisse müssen wir diese Kategorie ausnahmsweise ausfallen lassen. Es war – das kann man wohl so sagen – ein Spiel ohne knackende Punkte.

Die Unparteiischen

Selten war ein Klassiker zwischen dem FCB und den FCZ derart ereignis- und emotionslos. Es gab kaum Torchancen, emotionale Ausbrüche oder knifflige Entscheidungen. Entsprechend haben Schiedsrichter Lukas Fähndrich und sein Team auch keine Mühe bei der Leitung dieser Partie. Aus Sicht sämtlicher Fans ist es auch mal schön, sich nach dem Abpfiff nicht über den Schiedsrichter oder den VAR nerven zu müssen.

Der O-Ton

Am Ende steht Marwin Hitz in der Interview-Zone, ganz ruhig, ganz gefasst. Und trotzdem ist der Torhüter des FC Basel überhaupt nicht zufrieden mit dem Auftritt des FCB. «Wir waren überlegen, aber sehr ungefährlich». Hitz sagt, sein Team habe zu langsam gespielt, zu unsauber, das seien Themen, die den Club schon die ganze Saison über begleiten. «Wir müssen auch mal auf unseren Leistungen aufbauen und nicht im nächsten Spiel wieder in einer Passivität beginnen».

Und auch Taulant Xhaka wird deutlich: Er habe selten so ein schwaches Zürcher Team gesehen wie an diesem Samstag, entsprechend unzufrieden sei er über das Unentschieden. «Wir waren zu langsam und haben die Räume nicht gefunden», sagt der Captain und schliesst sich damit der Kritik von Torhüter Hitz an.

Die Folge

Einen freien Tag hat Trainer Vogel seiner Mannschaft am Oster-Sonntag verordnet, doch dann geht es direkt weiter. Am Montag beginnt die Vorbereitung auf das Heimspiel gegen Nizza am Donnerstag. Und neben dem dicht gedrängten Programm macht auch die Belastung dem Team zu schaffen: Frei und Comas fehlen aus bekannten Gründen, Calafiori könnte nach dem Klassiker ebenfalls ausfallen.

Dazu kommen Spieler wie Fink oder Amdouni, die ebenfalls angeschlagen sind. Und die nächsten Aufgaben werden für die Basler ja nicht einfacher, immerhin warten nach dem Nizza-Heimspiel die Young Boys – und dann erneut der Club aus Südfrankreich.

