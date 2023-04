Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Hitz und Millar schmerzts im Schritt, Burger braucht eine Schrei-Therapie Beim wichtigen Basler 2:1-Sieg in Sion ist Andy Diouf der beste Akteur in Rotblau. Aber es gibt auch andere FCB-Spieler, die auffallen. Oliver Gut Dominic Willimann

Schmerz lass nach: Marwin Hitz nach seiner Parade gegen Araz – der Goalie muss danach zur Pause in der Kabine bleiben. Foto: Laurent Gillieron (Keystone).

Marwin Hitz: 4,5

Pariert zweimal stark gegen Bua (32.) und Araz (36.). Handelt sich dann aber in der Nachspielzeit der ersten Hälfte einen Abzug ein: Muss bei Baltazars Vorstoss vor dem 1:2 nicht so weit auf die Seite hinauslaufen, da Ndoye am Assistgeber dran ist. Vielleicht liegt es auch daran, dass er sich bei der Parade gegen Araz an der Innenseite des Oberschenkels verletzt hat. Bleibt in der Pause in der Kabine.