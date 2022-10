Die FCB-Spieler in der Einzelkritik – Hitz und die Tranquilizer, Adams und der Zeigefinger Nach dem 2:2 gegen den FK Žalgiris Vilnius fallen die Noten der Spieler des FC Basel sehr unterschiedlich aus. Am besten kommen jene Akteure weg, die zuerst ausgewechselt wurden. Oliver Gut Tilman Pauls

Die Einsamkeit des Torhüters nach dem Fehler: Marwin Hitz. Foto: Urs Lindt (Freshfocus).

Marwin Hitz: 2

Der Basler Goalie wirkt ja oft so, als ob er mit Tranquilizern unterwegs sei. Und ganz genau so bewegt er sich in der 42. Minute auch, als Katterbach den Ball auf ihn spielt: Erst läuft er kaum entgegen, dann legt er sich das Leder auf seine rechte Seite, dreht sich diesem gemächlich hinterher, joggt darauf zu und schlägt schliesslich doch noch einen Pass, als der gegnerische Stürmer Oyewusi bereits da ist, um diesen ab- und zum Žalgiris-Anschlusstreffer einzublocken. Wer sich an einen vergleichbar unerklärlichen Goaliefehler eines FCB-Keepers zu erinnern vermag: red.sport@baz.ch. Sicher ist: Der Faux-pas bringt den Gegner zurück in die Partie.